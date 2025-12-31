English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  New Year 2026 Stock Recommendations: ఇన్వెస్టర్లకు న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్.. అనిల్ సింఘ్వీ రికమండ్ చేసిన ఈ స్టాక్స్ తో భారీ లాభాలు పక్కా..!!

Anil Singhvi New Year Pick 2026: కొత్త సంవత్సరం 2026కి ముందే స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు జీ మార్కెట్ విజార్డ్ అనిల్ సింఘ్వీ ఒక స్పష్టమైన సంకేతం ఇచ్చారు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల కోసం నమ్మదగిన.. క్లీన్ బిజినెస్ ఉన్న స్టాక్‌ను ఎంచుకోవాలని సూచించారు. ఈసారి ఆయన దృష్టి టాటా గ్రూప్ రిటైల్ కంపెనీ ట్రెంట్ మీద పడింది. ఇటీవల వచ్చిన భారీ కరెక్షన్ తర్వాత.. ట్రెంట్ స్టాక్ ఇప్పుడు సరైన విలువ స్థాయికి చేరిందని.. వచ్చే 1 నుంచి 3 ఏళ్లలో మంచి రాబడులు ఇచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు. 
అనిల్ సింఘ్వీ సూచనల ప్రకారం..  ట్రెంట్ స్టాక్‌ను ఒక్కసారిగా పెద్ద మొత్తంలో కొనడం కంటే.. ధర ప్రతి 10 శాతం తగ్గినప్పుడూ SIP తరహాలో పెట్టుబడి పెట్టడం ఉత్తమ వ్యూహమని  చెబుతున్నారు. రిటైల్ రంగం సహజంగానే కొంత అస్థిరంగా ఉంటుందని.. కానీ బలమైన బ్రాండ్‌, స్థిరమైన వ్యాపార నమూనా ఉన్న కంపెనీలు దీర్ఘకాలంలో పెట్టుబడిదారులకు మంచి సంపదను సృష్టిస్తాయని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం సుమారు రూ.4,285 వద్ద కొనుగోలు చేసి.. రూ.5,000, రూ.6,000, రూ.8,000 వంటి దీర్ఘకాల లక్ష్యాలతో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చని సూచించారు.

ట్రెంట్‌కు ఉన్న అతిపెద్ద బలం దాని ప్రమోటర్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్. ఇది టాటా గ్రూప్‌కు చెందిన కంపెనీ కావడంతో పాలన, పారదర్శకత, దీర్ఘకాల దృష్టిపై పెట్టుబడిదారులకు పూర్తి నమ్మకం ఉంటుంది. ఇటీవల ట్రెంట్ నిఫ్టీ–50లోకి చేరడం కూడా స్టాక్‌కు మరో బలంగా మారింది. దీని వల్ల పెద్ద సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల నుంచి స్థిరమైన నిధుల ప్రవాహం వచ్చే అవకాశాలు పెరిగాయి.

వ్యాపార పరంగా ట్రెంట్ ఇప్పుడు ఒకే ఫార్మాట్ కంపెనీగా లేదు. గతంలో వెస్ట్‌సైడ్‌ మీద ఆధారపడిన సంస్థ. ఇప్పుడు జుడియో, స్టార్, సమోహ్, ఉట్సా వంటి అనేక బ్రాండ్లతో విస్తృతంగా విస్తరించింది. ప్రస్తుతం కంపెనీ వద్ద 260కి పైగా వెస్ట్‌సైడ్ స్టోర్లు, 800కు పైగా జుడియో స్టోర్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా జుడియో బ్రాండ్ విలువ ఫ్యాషన్ విభాగంలో వేగంగా విస్తరిస్తూ యువతను ఆకర్షిస్తోంది.

ఆర్థికంగా చూస్తే ట్రెంట్ వృద్ధి మాటల్లో కాదు.. సంఖ్యల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గత నాలుగేళ్లలో కంపెనీ ఆదాయం సుమారు నాలుగు రెట్లు పెరిగింది. ఇది స్టోర్ విస్తరణతో పాటు బలమైన అమ్మకాలు.. సమర్థవంతమైన నిర్వహణకు నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఇటీవలి కాలంలో స్టాక్ దాదాపు 40 శాతం వరకు పడిపోవడం వల్ల మంచి కంపెనీని తక్కువ ధరలకు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారులకు లభించిందని అనిల్ సింఘ్వీ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇప్పుడు మార్కెట్ కూడా వేగవంతమైన వృద్ధి కంటే స్థిరమైన.. నిలకడైన వృద్ధినే కోరుకుంటుందని చెబుతున్నారు. 10 నుంచి 20 శాతం వృద్ధి వచ్చినా సరే అనే దృక్పథం ఏర్పడడంతో.. వాల్యుయేషన్ ఒత్తిడి తగ్గింది. వృద్ధిపై స్పష్టత తిరిగి వచ్చిన వెంటనే ట్రెంట్ స్టాక్ మళ్లీ బలంగా పుంజుకుంటుందని అనిల్ సింఘ్వీ చెబుతున్నారు. దీర్ఘకాల దృష్టితో.. ఓర్పుతో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి ట్రెంట్ 2026కి ముందే మంచి అవకాశంగా మారవచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు కూడా భావిస్తున్నాయి.

