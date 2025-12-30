English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Wine Shops: మందు బాబుల‌కు ఫుల్ కిక్కిచ్చే వార్త.. న్యూ ఇయర్ వేళ రాత్రి 12 గంట‌ల వ‌ర‌కు వైన్స్ ఓపెన్

Wine Shops Timings Extented: న్యూ ఇయర్‌కి వెల్‌కమ్ చెప్పేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి సెలబ్రేషన్స్ చేసుకునేందుకు.. రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో మందుబాబులకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు గుడ్‌న్యూస్ చెప్పాయి. 
 
కొత్త సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డిసెంబర్ 31న, అలాగే జనవరి 1వ రోజు రాత్రి 12 గంటల వరకు ఆల్కహాల్ విక్రయాలకు అనుమతి ఇచ్చింది. సాధారణ రోజుల్లో ఉండే సమయాలకు భిన్నంగా ఈ రెండు రోజులకు మాత్రమే ఈ సడలింపు వర్తించనుంది.

అయితే ఈ సడలింపు కేవలం వైన్ షాపులకే పరిమితం కాదు. బార్లు, ఇన్ హౌస్ లైసెన్సులు, పర్మిట్ రూమ్ లైసెన్సులు ఉన్న కేంద్రాలు కూడా రాత్రి 12 గంటల వరకు కార్యకలాపాలు కొనసాగించవచ్చు. ఏపీ టూరిజం ఆధ్వర్యంలో నడిచే హోటళ్లకు కూడా ఇదే విధంగా అనుమతి మంజూరు చేశారు. కొత్త సంవత్సర వేడుకల రెండు రోజుల వరకే ఈ వెసులుబాటు ఉంటుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

ఇప్పటికే వైన్ షాపుల పనివేళల పొడిగింపుపై ఏపీ ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ప్రభుత్వ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పీయూష్ గోయల్ ఈ నిర్ణయానికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పర్యాటకులు, ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా న్యూ ఇయర్ వేడుకలు జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

న్యూ ఇయర్ వేడుకల సమయంలో శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించే చర్యలు సహించబోమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. రోడ్లపైకి వచ్చి గందరగోళం సృష్టించినా, పబ్లిక్ న్యూసెన్స్‌కు పాల్పడినా కేసులు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించింది. అవసరమైతే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

ఇక తెలంగాణలో కూడా డిసెంబర్ 31 రోజు రాత్రి 12 గంటల వరకు వైన్ షాపులు, రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లకు అనుమతి ఇచ్చారు. బార్లు, క్లబ్స్, ప్రత్యేక ఈవెంట్లకు మాత్రం అర్థరాత్రి 1 గంట వరకు వెసులుబాటు కల్పించారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.  

Wine shops Wine Shops Open Wine Shops Open For New Year Liquor Shops Open liquor new year Wine Shops Timings Extended New Year 2026 New year celebrations

