Govt Employees Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు న్యూఇయర్‌ గిఫ్ట్‌.. రూ.700 కోట్లు విడుదల

Telangana Govt Employees Pending Bills Released Of Rs 700 Crore: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు న్యూ ఇయర్ వేళ భారీ శుభవార్త వినిపించింది. సుదీర్ఘ కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న అంశాన్ని తీర్చింది. దీంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు భారీ ఊరట లభించింది. ఇంతకీ న్యూఇయర్ గిఫ్ట్ ఏం ప్రకటించిందో తెలుసుకుందాం.
దేశంలో అత్యధికంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఐదు డీఏలతోపాటు పీఆర్సీ, జీతాల పెంపు వంటివి అపరిష్కృతంగా ఉన్నాయి. బిల్లులు భారీగా పెండింగ్లో ఉండడంతో ఉద్యోగ వర్గాలు తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారు.
తమ సమస్యల పరిష్కారం కాకపోవడంతో రేవంత్ రెడ్డిపై, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. వారి ఆగ్రహాన్ని గుర్తించిన ప్రభుత్వం పలుమార్లు చర్చలు, కమిటీలతో కాలయాపన చేయగా.. ఉద్యోగుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. ఎట్టకేలకు స్పందించిన ప్రభుత్వం ఒక డీఏ ప్రకటించగా.. పెండింగ్ బిల్లులు నెల చొప్పున విడుదల చేస్తామని ప్రకటించింది.
ఇచ్చిన హామీల ప్రకారం తాజాగా పెండింగ్ బిల్లులు తెలంగాణ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఈ నెలకు సంబంధించి పెండింగ్ బిల్లులు రూ.700 కోట్లు విడుదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపులలో జీపీఎఫ్ చెక్కులు చెల్లించినట్లు ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ వెల్లడించింది. ప్రభుత్వం బిల్లులు విడుదల చేసిందని ఉద్యోగ సంఘాలు ధృవీకరించాయి.
పెండింగ్ బిల్లులు విడుదలవడంతో జీపీఎఫ్ చెక్కులు క్లియర్ కానున్నట్లు ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ ప్రతినిధులు మారం జగదీశ్వర్, ఏలూరి శ్రీనివాస రావు తెలిపారు. పెండింగ్ బిల్లులు విడుదల చేస్తున్న ప్రభుత్వం ఐదు డీఏలు, డీఆర్, పీఆర్సీ, జీతాల పెంపు ఎప్పుడు చేపడతుందని రేవంత్ రెడ్డిని ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.