English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • New Years Dating Trends: న్యూ ఇయర్ న్యూ డేటింగ్ ట్రెండ్.. యూత్ కి పిచ్చెక్కించే అప్డేట్.. నో-డ్రామా, చిల్ అండ్ క్లీన్..!!

New Year's Dating Trends: న్యూ ఇయర్ న్యూ డేటింగ్ ట్రెండ్.. యూత్ కి పిచ్చెక్కించే అప్డేట్.. 'నో-డ్రామా, చిల్ అండ్ క్లీన్'..!!

New Year's Dating Trends: 2026లో యువత ఆలోచనల్లో భారీ మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా డేటింగ్ లో విషయంలో ఓ క్లారిటీతో ముందడుగు వేయనుంది. డేటింగ్ అంటే భావోద్వేగంతో కూడిన నిజాయితీ, ప్రేమ అంటే డ్రామా కాదు ప్రశాంతంగా ఒత్తిడి లేకుండా ఉండే బంధంగా మారుతోంది. చూపుల కంటే విలువలు, ఒత్తిడి లేని మాటలు, బంధాలు కోరుకునేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. డేటింగ్ లో స్పష్టమైన ఉద్దేశ్యం ఉండాలని కోరుకుంటోంది. టిండర్ రిపోర్టు ప్రకారం బంధాలు అనేవి సరళత, పారదర్శకత, అవగాహన, దిశగా మారుతున్నాయి.
1 /8

New Year's Dating Trends: టిండర్ తాజాగా విడుదల చేసిన వార్షిక ఇయర్ ఇన్ స్వైప్ నివేదిక ప్రకారం 2026 నాటికి డేటింగ్ ప్రపంచం పూర్తిగా కొత్త దిశలో ప్రయాణించబోతోంది. గతంలో డేటింగ్ అంటే ఇద్దరి అభిప్రాయాలు, ముందు వెనక ఆలోచనలు, రిలేషన్ అర్థం కాకపోవడం, ఎదుటివారి అభిప్రాయం కోసం ఎదురుచూపులు వంటి విషయాలు సాధారణంగా ఉండేవి. అయితే ఇప్పుడు అంతా మారింది. పూర్తిగా అప్ డేట్ అయ్యింది. కొత్త సంవత్సరం వచ్చేస్తోంది. డేటింగ్ ధోరణి మరింత ఈజీగా, స్పష్టంగా, భావోద్వేగ నిజాయిత్యాన్ని కేంద్రంగా చేసుకుని ముందుకు సాగనుంది.

2 /8

  ఆన్ లైన్ డేటింగ్ లో న్యూ జనరేషన్ సింగిల్స్ ఇప్పుడు సీరియస్ లవ్ స్టోరీలకు దూరంగా ఉంటూ.. మనస్సుకు ప్రశాంతత కలిగించే బంధాలను కోరుకుంటున్నారు. తమ ప్రేమను స్పష్టంగా చెప్పే భాగస్వాములు, రిలేషన్ పై నేరుగా మాట్లాడే స్వభావం, తమకు ఏం కావాలో ముందే తెలిపే ధోరణి కూడా వేగంగా పెరుగుతోంది. నివేదికల ప్రకారం ప్రస్తుతం సింగిల్స్ లో 64శాతం మంది నిజాయితీ అనేది ప్రేమలో అత్యంత ముఖ్య అంశంగా భావిస్తున్నారు.  

3 /8

2026లో డేటింగ్‌ను ప్రభావితం చేసే ముఖ్యమైన అంశాల్లో క్లియర్ కోడింగ్ ఒకటి. అంటే రిలేషన్ ఏ దశలో ఉందో, సంబంధం కొనసాగించాలా, కేవలం క్యాజువల్ కనెక్షన్ కావాలా లేదా నిజమైన కమిట్‌మెంట్ కావాలో అన్న విషయాన్ని ముందుగానే స్పష్టంగా చెప్పే సంస్కృతి పెరుగుతోంది. దీనితో పాటు డేటింగ్ ప్రొఫైల్ నిర్మాణం, మ్యాచ్ సెట్టింగ్, డేట్ ప్లానింగ్‌ వంటి అంశాల్లో కూడా AI సహాయం వినియోగం వేగంగా పెరుగుతోంది.

4 /8

మరో ఆసక్తికర మార్పు ఏంటంటే.. ఫ్రెండ్ ఫ్లూయెన్స్. అంటే డేటింగ్ నిర్ణయాల్లో స్నేహితుల ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ప్రొఫైల్ ఫోటోలు, చాట్ స్క్రీన్‌షాట్‌లు, రియాక్షన్‌లు, జంట మ్యాచ్‌లపై గ్రూప్ చర్చలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు డేటింగ్ నిర్ణయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. టిండర్ డేటా ప్రకారం 42 శాతం యువత తమ డేటింగ్ ఎంపికలపై స్నేహితుల అభిప్రాయం నేరుగా ప్రభావం చూపుతుందని నమ్ముతుండగా, 37 శాతం మంది గ్రూప్ డేట్స్ లేదా డబుల్ డేట్స్‌కు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. టిండర్ డబుల్ డేట్ ఫీచర్ వినియోగంలో 85 శాతం మంది 30 ఏళ్ల లోపు యువతే ఉండటం కూడా ఇదే ధోరణికి నిదర్శనం.

5 /8

హాట్ టేక్ డేటింగ్ పేరుతో పెరుగుతున్న మరో ట్రెండ్ ప్రకారం.. ఆకర్షణ ఇప్పుడు కేవలం ఫిజికల్ లుక్స్‌తో పరిమితం కాకుండా, వ్యక్తి ఆలోచనా విధానం, విలువలు, అభిరుచులు, సామాజిక దృక్పథం కూడా సంబంధానికి ముఖ్య ప్రమాణాలుగా మారాయి. 37 శాతం మంది యువత తమ విలువలు కలిసే వ్యక్తిని మాత్రమే సంబంధానికి అనుకూలంగా భావిస్తుండగా, 41 శాతం మంది రాజకీయ అభిప్రాయాలు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉన్న వారితో డేటింగ్ చేయడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదు.  

6 /8

2026లో డేటింగ్‌ను మరింత స్పష్టంగా నిర్వచించే మరో కీలక మార్పు భావోద్వేగ వైబ్ కోడింగ్. సంబంధాల నుండి భారాన్ని తగ్గించి, ప్రశాంతతను పెంచే ధోరణి వేగంగా పెరుగుతోంది. నిజాయితీతో కూడిన మాటలు, ఓవరాక్షన్ లేని బంధాలు, ఒత్తిడి లేకుండా ఉండే డేటింగ్స్ ఇప్పుడు సింగిల్స్‌కు కొత్త సౌకర్య ప్రమాణంగా మారాయి. మొదటి కలయిక కాఫీ, చిన్న నడక, మ్యూజిక్ లేదా సాధారణ యాక్టివిటీ వంటి సున్నితమైన అనుభవాలు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం పొందుతున్నాయి. భావోద్వేగ ఆందోళనలు, అతిగా రొమాంటిక్ ప్రెషర్‌లు, అస్పష్టతతో నిండిన రిలేషన్ డైనమిక్స్ ఇవన్నీ నూతన తరం దరిచేరనివ్వని అంశాలుగా నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది.

7 /8

2026 డేటింగ్ ప్రపంచం పూర్తిగా రీసెట్ మోడ్‌లోకి అడుగుపెడుతోంది. ప్రేమ అనేది పెద్ద డ్రామా కాదు, అనవసర భావోద్వేగ భారం కాదు, రిప్లై కోసం నిరీక్షణతో నిండిన ఆట కాదు. అది పరస్పరం అర్థం చేసుకునే అనుభూతి, స్పష్టమైన సంభాషణ, పరస్పర గౌరవం, సాధారణమైన కానీ హృదయాన్ని తాకే కనెక్షన్‌గా మారుతోంది.

8 /8

లుక్స్ కంటే విలువలు, గందరగోళం కంటే స్పష్టత, ఫ్యాన్సీ డేట్స్ కంటే ప్రశాంతమైన వాతావరణం ప్రధానంగా నిలుస్తున్నాయి. టిండర్ నివేదిక చూపుతున్న దిశ ఒకటే .. కొత్త తరం ప్రేమను భారంగా భావించడం కంటే.. తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది. భావోద్వేగపరమైన సమతౌల్యం, అవగాహన, ప్రశాంత సంబంధాలే 2026 డేటింగ్ సంస్కృతికి పునాది కానున్నాయి.  

D-martలో ఈ వస్తువులు.. ఒకటి కొంటే ఇంకోటి ఉచితం!
7
D Mart Offers

D-martలో ఈ వస్తువులు.. ఒకటి కొంటే ఇంకోటి ఉచితం!

2026 dating trends Dating App dating predictions 2026 Gen Z dating trends modern dating trends 2026 New Year Dating Trends 2026 relationship trends 2026

Next Gallery

Chaturgrahi Raja Yoga: ఈ రోజే చతుర్గ్రహి, లక్ష్మీ రాజయోగాలు.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని ధనయోగం!