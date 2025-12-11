English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
New Year 2026: న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్.. 2026లో ఈ 5 వాగ్దానాలను పాటిస్తే మీ లైఫ్ మారిపోవడం పక్కా..!!

New Year Resolutions Ideas 2026: కొత్త సంవత్సరం కొత్త ఆశలు, కొత్త ఉత్సాహాన్ని తెస్తుంది. పాత సంవత్సరంలో ఎదుర్కొన్న అడ్డంకులు, సమస్యలను పక్కన పెట్టి సానుకూల ప్రారంభాన్ని తీసుకువచ్చే సమయం కొత్త సంవత్సరం. అయితే చాలా మంది కొత్త సంవత్సరంలో కొన్ని తీర్మానాలు, వాగ్దానాలు చేస్తుంటారు. కానీ వాటిని నెరవేర్చడంలో మాత్రం ఫెయిల్ అవుతుంటారు. చివరికి ఆ ఏడాది కూడా నిరాశతోనే ముగుస్తుంది. ఈ 2026 కొత్త సంవత్సరం ఆవిధంగా కాకుండా మీ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు తీసుకురావాలని మీరు కోరుకున్నట్లయితే.. మీరు కొన్ని వాగ్దానాలను చేస్తూ వాటిని పాటించాలి. అవేంటో చూద్దాం.

సేవింగ్స్ : మనలో చాలా మందికి డబ్బు సంపాదించడం తెలుసుకుని.. దాన్ని ఎలా పొదుపు చేయాలో తెలియదు. కొంతమంది కొత్త ఏడాదిలో పొదుపు చేస్తామంటూ ప్రామిస్ చేస్తుంటారు. కానీ ఏడాది చివరి వరకు అప్పుల్లో కూరుకుపోతారు. అలా కాకుండా మీరు అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకుని.. అవసరమైన ఖర్చులపై ఫోకస్ పెట్టాలి. నెలవారీ ఆదాయంలో కొంత భాగం పొదుపు చేయడం అలవాటు చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉంటాయి.

  సమయం : నేటి బిజీలైఫ్ లో చాలా మందికి టైం దొరకడం కష్టంగా మారుతోంది. రాబోయే ఏడాదిలో మీకోసం మీరు కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకోండి. మీ వ్యక్తిగత జీవితానికి తగినంత సమయం కేటాయిస్తామన్న సంకల్పం తీసుకోండి.  

ఆరోగ్యం: డబ్బు సంపాదనలో పడి చాలా మంది ఆరోగ్యంపై ద్రుష్టిపెట్టడం లేదు. ఫలితంగా ఆసుపత్రుల్లో బిల్లులు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ఎంత బిజీగా ఉన్నా మీకోసం మీరు సమయం కేటాయించుకోండి. మీ ఆరోగ్యానికి కావాల్సిన సమయాన్ని కల్పించుకోండి. బయట ఆహారం పక్కన పెట్టి ఇంటి ఆహారానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని మీకు మీరే ప్రతిజ్ణ చేసుకోండి.

  డిజిటల్ డిటాక్స్ : ఈ కొత్త ఏడాది డిజిటల్ డిటాక్స్ కు వెళ్లాలన్న నిర్ణయం తీసుకోండి. సోషల్ మీడియా లేదా మీ ఫోన్లో ఎక్కువ సమయం గడపపని మీకు మీరే ప్రమాణం చేసుకోండి.  

  కొత్త ప్రదేశాలు : ఈ కొత్త ఏడాదిలో మీర కొత్త ప్రదేశాలను చూసేందుకు సమయం కేటాయించండి. మీ వ్రుత్తి జీవితంలో కొంత సమయం కేటాయించి మీ కుటుంబం, స్నేహితులతో కలిసి కొత్త ప్రదేశాలకు ప్రయాణించండి. ఇది మీ మాసినక స్థితిని పెంచుతుంది.  

New Year 2026 Happy New Year 2026 New Year 2026 Resolution New Year Resolution New Year’s resolutions ideas for 2026 resolutions ideas to bring good change in life

