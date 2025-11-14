Naveen Yadav: కొత్త ఎమ్మెల్యే నవీన్‌ యాదవ్‌ ఆస్తులు ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?

Naveen Yadav Networth: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల ఫలితాల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ భారీ విజయం సాధించారు. కౌంటింగ్ ప్రారంభం నుంచి నవీన్ యాదవ్ సమీప ప్రత్యర్థి, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతపై ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించుకుంటూ వచ్చారు. అయితే, జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో విజయంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన నవీన్ యాదవ్ ఆస్తుల విలువ ఎంత..? ఆయన ఏఏ కార్లు వాడుతారు..? ఎంత బంగారం ఉంది..? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన నవీన్ యాదవ్ తన నామినేషన్ పత్రాల్లో.. తనకు సంబంధించి కీలకమైన అఫిడవిట్ను జతపర్చారు. అందులోని వివరాల ప్రకారం.. నవీన్ యాదవ్ పేరు మీద మొత్తం స్థిరాస్తుల విలువ 29 కోట్ల 66 వేల 39 వేల 250 రూపాయలు (రూ. 29,66,39,250) ఉన్నాయి.
ఇక అఫిడవిట్లో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం నవీన్ యాదవ్ భార్య పేరిట 5 కోట్ల 75 లక్షల 71 వేల 250 రూపాయలు (రూ. 5,75,71,250) ఉన్నాయి. మరోవైపు నవీన్ యాదవ్ పేరుతో అప్పులు రూ. 75 లక్షలు ఉన్నట్లుగా అఫిడవిట్లో పొందుపర్చారు.
అలాగే అఫిడవిట్లో తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం.. నవీన్ యాదవ్ పేరుపై 5 బ్యాంకు అకౌంట్స్లో రూ. 37.6 లక్షలు ఉండగా.. ఆయన భార్య పేరుపై రెండు అకౌంట్లలో రూ. 10 వేలు నిల్వ ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. అలాగే నవీన్ యాదవ్ పేరుపై రూ. 7లక్షల విలువైన షేర్లు కూడా ఉన్నాయి.
నవీన్ యాదవ్ పేరు మీద 14.39 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉంది. యూసఫ్గూడలో 860 గజాల ఇంటి స్థలం ఉంది. ఆయన భార్య పేరుతో 4.30 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉంది. 466 గజాల స్థలంలో ఇళ్లు ఉన్నాయి.
నవీన్ యాదవ్కు స్కోడా కారు ఉండగా.. ఆయన భార్య పేరిట హుందాయ్ ఐ10 కారు ఉంది. ఆయన వద్ద 11 తులాల బంగారం, తన భార్య పేరున రెండు కేజీల బంగారం, 15 కిలోల వెండి ఉన్నట్లు అఫిడవిట్లో తెలిపారు.