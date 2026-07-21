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హైవే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. 'లోకల్ పాస్', 'మార్గమిత్ర' సేవల వివరాలు ఇవే..!

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 21, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:50 PM IST

NHAI Local Pass: టోల్‌ప్లాజాలకు 20 కిలోమీటర్ల పరిధిలో  నివసించేవారికి కేంద్రం గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణాన్ని మరింత సులభతరం చేస్తూ.. డిజిటల్ సేవలను వేగవంతం చేసేందుకు లోకల్ పాస్, మార్గమిత్ర పేరుతో రెండు సరికొత్త ఫీచర్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. NHAI అధికారిక ‘రాజమార్గ్‌యాత్ర’ (RajmargYatra) మొబైల్ యాప్ ద్వారా వాహనదారులు ఈ సేవలను వినియోగించుకోవచ్చు.
 

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ఏదైనా టోల్ ప్లాజాకు 20 కిలోమీటర్ల పరిధిలో నివసించే స్థానికులకు టోల్ రుసుములో రాయితీ లేదా నెలవారీ పాస్ సౌకర్యం ఉంటుంది. అయితే, గతంలో ఈ పాస్ పొందాలంటే నేరుగా టోల్ ప్లాజా వద్దకు వెళ్లి పేపర్లు, ధ్రువీకరణ పత్రాలు సమర్పించాల్సి వచ్చేది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తి అయ్యేందుకు చాలా సమయం పట్టేది.  

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దీంతో ఇక నుంచి ఆ కష్టాలకు చెక్ పెడుతూ.. నేరుగా ‘రాజమార్గ్‌యాత్ర’ యాప్ ద్వారానే డిజిటల్ లోకల్ పాస్‌ను నిమిషాల్లో కొనుగోలు చేసేందుకు NHAI అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఈ ప్రక్రియ కోసం డిజిలాకర్ (DigiLocker), వాహన్ (VAHAN) పోర్టల్, ఫాస్టాగ్ (FASTag) వ్యవస్థలను అనుసంధానించారు.  

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వినియోగదారుడి అనుమతితో యాప్ ఆటోమేటిక్‌గా అడ్రస్, వెహికల్ వివరాలను వెరీఫై చేస్తుంది. GIS టెక్నాలజీ ద్వారా దరఖాస్తుదారుడి ఇల్లు టోల్ ప్లాజాకు 20 కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే ఉందో లేదో సిస్టమే ఆటోమెటిక్‌ చెక్ చేస్తుంది. ప్రస్తుతం తొలి విడతగా ఢిల్లీలోని ముండ్కా-బక్కర్‌వాలా టోల్ ప్లాజా వద్ద ఈ సేవలను ప్రారంభించగా.. త్వరలోనే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని టోల్ ప్లాజాలకు దీనిని విస్తరించనున్నారు.  

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హైవేలు, టోల్ ప్లాజాలు లేదా ఫాస్టాగ్ సంబంధిత సమస్యల పరిష్కారానికి, సందేహాల నివృత్తికి NHAI ‘మార్గమిత్ర’ పేరుతో డిజిటల్ హెల్ప్ డెస్క్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇందులో తెలుగుతోపాటు మొత్తం 22 ప్రాంతీయ భాషల్లో సేవలు అందించనుంది. వాహనదారులు టైప్ చేసి గానీ లేదా వాయిస్ మెసేజ్ (మాట్లాడి) ద్వారా గానీ తమ సందేహాలను అడగవచ్చు.  

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ఫాస్టాగ్ రీఛార్జ్, కేవైసీ (KYC) అప్‌డేట్, రిఫండ్‌లు, లోకల్/యాన్యువల్ పాస్‌ల సమాచారాన్ని వెంటనే తెలుసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ప్రయాణంలో ఏదైనా సమస్య ఎదురైతే యాప్ ద్వారానే ఫిర్యాదు నమోదు చేయవచ్చు. ఆ ఫిర్యాదు ఏ దశలో ఉందో ట్రాక్ చేయడంతో పాటు, ఇచ్చిన పరిష్కారంతో సంతృప్తి చెందకపోతే అప్పీల్ చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా కల్పించారు.  

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నేషనల్ హైవేలపై ప్రయాణాన్ని పూర్తిస్థాయిలో డిజిటలైజ్ చేయడంలో భాగంగానే ఈ మార్పులు తీసుకువచ్చినట్లు NHAI అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పటికే రాజమార్గ్‌యాత్ర యాప్ ద్వారా 80 లక్షలకు పైగా వార్షిక పాస్‌లు అమ్ముడయ్యాయని చెప్పారు. ఇప్పుడు లోకల్ పాస్, మార్గమిత్ర సేవలు కూడా తోడవడంతో ప్రయాణికులకు సమయం ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, టోల్ ప్లాజాల వద్ద ప్రయాణం మరింత వేగవంతంగా సాగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.  

TAGS:
NHAI Local Pass
MargMitra Service
RajmargYatra App
FASTag Local Pass online
Local Toll Pass 20 km rule

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