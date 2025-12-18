Nidhhi Agerwal: నిధి అగర్వాల్ పై అసభ్యకర ప్రవర్తన..సెల్ఫీల పిచ్చిలో హద్దులు దాటిన ఫ్యాన్స్..!

Nidhhi Agerwal Viral Video: ఇటీవల సినీ ఈవెంట్లలో హీరోయిన్లు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు మళ్లీ చర్చకు వచ్చాయి. అభిమానమనే పేరుతో కొందరు హద్దులు దాటుతున్న తీరు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తాజాగా హైదరాబాద్లో జరిగిన ఓ సినిమా పాట విడుదల కార్యక్రమంలో హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది.
హైదరాబాద్ కేపీహెచ్బీ ప్రాంతంలోని ఓ మాల్లో ‘ది రాజాసాబ్’ సినిమా రెండో పాట విడుదల కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ ఈవెంట్కు హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ ప్రత్యేకంగా హాజరయ్యారు. అయితే కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత ఆమె బయటకు వెళ్లే సమయంలో అభిమానులు ఒక్కసారిగా.. గుమిగూడారు. సెల్ఫీల కోసం తోసుకుంటూ ముందుకు రావడంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పింది. నిధి కారు దగ్గరకు వెళ్లేందుకు కూడా అవకాశం లేకుండా తీవ్ర తోపులాట జరిగింది. Scary visuals of #NidhhiAgerwal being mobbed by fans at the #TheRajaSaab song launch. A little common sense from the crowd would have made the situation better. pic.twitter.com/2kAv43zJ2Q — Gulte (@GulteOfficial) December 17, 2025
ఆ గుంపులో చిక్కుకున్న నిధి భయంతో వణికిపోయినట్లు అక్కడ ఉన్నవాళ్లు చెబుతున్నారు. ఆమె ముఖంలో కనిపించిన ఆందోళన చూస్తే పరిస్థితి ఎంత భయంకరంగా మారిందో అర్థమవుతోంది. చివరకు సెక్యూరిటీ సిబ్బంది జోక్యంతో ఆమెను జాగ్రత్తగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. కారు ఎక్కిన తర్వాత కూడా ఆమె చాలా టెన్షన్లో ఉన్నట్లు కనిపించింది.
ఈ సంఘటనపై సోషల్ మీడియాలో కూడా పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. అభిమానమంటే ఇలా చేయడమా? హీరోయిన్ల భద్రత ఎవరి బాధ్యత? అంటూ నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. సినిమా ఈవెంట్లలో సరైన భద్రత ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. సెలబ్రిటీలను కూడా సాధారణ మనుషుల్లాగే గౌరవించాలి అనే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి.
‘ది రాజాసాబ్’ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రంలో Prabhas హీరోగా నటిస్తుండగా.. మారుతి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో నిధి అగర్వాల్తో పాటు మాళవిక మోహనన్, రిద్ధి కుమార్ కూడా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
చివరగా ‘హరి హర వీరమల్లు’ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన నిధి, ఇప్పుడు ‘The Raja Saab’పై భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అయితే ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా భవిష్యత్తులో అయినా నిర్వాహకులు..అభిమానులు జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది.