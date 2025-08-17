Niharika: అతనితో వర్షంలో ఎంజాయ్ చేస్తూ కనిపించిన నిహారిక..!

Mega Daughter Niharika
మెగా డాటర్ నిహారిక గురించి.. తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. సినిమాలలో హీరోయిన్గా పరిచయమైన ఈ భామ ప్రస్తుతం నిర్మాతగా మారి ఎన్నో విజయాలు అందుకుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా నిహారిక ఫోటోలు కొన్ని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి..
మెగా డాటర్ నిహారిక ఒక మనసు చిత్రంతో ప్రేక్షకులకు పరిచయమై.. ఆ తర్వాత తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
అయితే హీరోయిన్గా రాణించలేకపోయిన ఈమె.. ప్రస్తుతం నిర్మాతగా మారి మంచి విజయాలు అనుకుంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ మధ్య నిహారిక నిర్మించిన కమిటీ కుర్రోళ్ళు మంచి విజయం సాధించింది
ఇక నిహారిక పర్సనల్ లైఫ్ విషయానికి వస్తే.. ఆమెకు ఇదివరకే చైతన్య అనే అబ్బాయి తో పెళ్లి ఆ తరువాత విడాకులు తీసుకుంది. ఇక త్వరలోనే నిహారికకు రెండో పెళ్లి చేయాలని నాగబాబు అనుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
మరోపక్క సోషల్ మీడియాలో మాత్రం యమ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది నిహారిక. ఇందులో భాగంగా నిహారిక తాజాగా షేర్ చేసిన ఫోటోలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. View this post on Instagram A post shared by Niharika Konidela (@niharikakonidela)
ఈ ఫోటోలలో నిహారిక తన పెట్ ని పక్కన పెట్టుకొని వర్షం ఎంజాయ్ చేస్తూ కనిపించింది. నిహారిక రెయిన్ కోర్టు వేసుకొని.. పక్కన తన డాగ్ ని చేతితో నిమురుతూ.. కనిపించింది.. ప్రకృతిని ప్రేమించే ఇద్దరి లవర్స్ ఇలానే ఉంటారు అని క్యాప్షన్ కూడా పెట్టింది.