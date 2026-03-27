Niharika Konidela: శుభవార్త చెప్పేసిన నిహారిక.. ముహూర్తానికి సర్వం సిద్ధం..ఆనందంలో నాగబాబు ఫ్యామిలీ..!

Niharika Konidela Good News
మెగా కుటుంబానికి చెందిన నిహారిక కొణిదెల.. మొదట్లో హీరోయిన్గా సినిమాల్లో చేయగా..ఇప్పుడు నిర్మాతగా తన ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఆమె పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై తన ప్రొడక్షన్ జర్నీని ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం నిర్మాతగా సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న నిహారిక ఒక శుభవార్త చెప్పేసింది.
నిహారిక మొదలుపెట్టిన బ్యానర్ కింద వచ్చిన తొలి సినిమా కమిటీ కుర్రోలుప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన అందుకుంది. ఆ విజయంతో నిహారికలో మరింత నమ్మకం పెరిగింది. ఇప్పుడు ఆమె రెండో సినిమా రాకాస తో.. ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 3న విడుదల కావడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఇప్పటికే మంచి ఆసక్తి ఏర్పడింది. నిహారిక తన సినిమాలను కొత్త కాన్సెప్ట్లతో తీసుకురావాలని చూస్తోంది.
ఇదిలా ఉంటే..ఆమె మరో కొత్త ప్రాజెక్ట్ను కూడా ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈసారి తన అన్న వరుణ్ తేజ్తో కలిసి సినిమా చేయబోతుంది. ఈ మధ్యనే ఒక ఇంటర్వ్యూలో తనకు వరుణ్ తేజ్ సినిమా నిర్మించడం కల అని చెప్పింది నిహారిక. అయితే ఇప్పుడు ఆ కల నెరవేరింది. ఈ సినిమా అధికారికంగా హైదరాబాద్లో సంప్రదాయ పూజ కార్యక్రమంతో ప్రారంభం కానుంది. ఈ ప్రారంభ వేడుకను గ్రాండ్గా నిర్వహించేందుకు మేకర్స్ సిద్ధమవుతున్నారు. మొత్తానికి నాగబాబు ఫ్యామిలీకి ఇది పెద్ద శుభవార్తనే చెప్పాలి.
ఈ సినిమాకు యధు వంశీ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఇంతకుముందు ఆయన కమిటీ కుర్రోలు సినిమాతో నిహారికతో కలిసి పనిచేశారు. ఆ సినిమా విజయవంతం కావడంతో ఈ కాంబినేషన్పై ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈసారి వీరు మరింత బలమైన కథతో రావాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
ఈ సినిమా ఒక స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా ఉండబోతోందని సమాచారం. ముఖ్యంగా వాలీబాల్ ఆట చుట్టూ కథ తిరుగుతుందని చెబుతున్నారు. తెలుగులో ఈ నేపథ్యం చాలా అరుదుగా కనిపించడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్పై ప్రత్యేక ఆసక్తి పెరిగింది. కొత్తదనాన్ని చూపించే అవకాశం కూడా ఉంది.
ఇంకా ఈ సినిమాలో నటించే ఇతర నటీనటులు, టెక్నికల్ టీమ్ వివరాలు బయటకు రాలేదు. త్వరలోనే ఈ విషయాలను అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.మరోవైపు వరుణ్ తేజ్ ప్రస్తుతం కొరియన్ కనకరాజు అనే సినిమాలో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ సినిమాకు మెర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయ్యాక వరుణ్ తేజ్ నిహారికతో చేసే సినిమాను ప్రారంభించనున్నాడు.అన్నాచెల్లెళ్ల కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమా ఇప్పటికే అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది. ఇద్దరూ కొత్త ప్రయత్నం చేస్తున్నందున ఈ ప్రాజెక్ట్పై అంచనాలు కూడా భారీగానే ఉన్నాయి.