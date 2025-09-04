Niharika Konidela: మళ్లీ తుంటరి పని చేసిన కొణిదెల నిహారిక.. వార్నింగ్ ఇచ్చిన తల్లి

Niharika Konidela Dangerous Stunt: మెగా ఇంటి గారాలపట్టీ నిహారిక జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తోంది. తన జీవితంలో జరిగిన చేదు పరిణామాలను మరచిపోయి హాయిగా జీవిస్తున్న క్రమంలో ఆమె తల్లి తిట్టేసింది. ఈ సందర్భంగా తల్లికి క్షమాపణలు చెప్పేసింది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం.
చలాకీగా.. గలగల మాట్లాడుతూ కొణిదెల నిహారిక సందడి చేస్తుంటుంది. అందరూ అల్లరి పిల్లగా పిలుచుకునే నిహారిక ప్రస్తుతం జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తోంది. తన వ్యాపారం.. సినిమలతో బిజీగా ఉంటూనే ట్రిప్పులు వేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఓ ప్రమాదకర స్టంట్ చేయగా.. ఆమె తల్లి తిట్టిందని తెలుస్తోంది.
సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న సమయంలో కొంత ఖాళీ దొరకడంతో ఇటీవల భారీ ట్రిప్పుకు నిహారిక వెళ్లింది. తన స్నేహితులతో కలిసి ఆ ట్రిప్పుకు వెళ్లగా కొన్ని ఫొటోలు, వీడియోలు పంచుకుంది. ట్రిప్పులో భాగంగా ఓ ప్రమాదకర స్టంట్ నిహారిక చేసింది.
ట్రిప్పులో భాగంగా ఓ జలపాతాన్ని నిహారిక సందర్శించింది. అంతెత్తు నుంచి దూకి వస్తున్న నీటిని ఎంతో ఆస్వాదించింది. చుట్టూ కొండలు మధ్యలో జలపాతం ధారళంగా వస్తుండగా నిహారిక దానికి చేరువగా వెళ్లింది. దానికి సంబంధించిన వీడియోను నిహారిక తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.
ఆ వీడియోలో తన తల్లి విషయమై నిహారిక చెప్పింది. 'నేను క్షేమంగా ఇంటికి రావాలని మా అమ్మ నాకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉంటుంది. కానీ నేను ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. క్షమించు అమ్మ' అని తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో నిహారిక పోస్టు చేసింది.
ఆ వీడియో నెట్టింట్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ పోస్ట్కు నిహారిక వదిన, వరుణ్ తేజ్ భార్య లావణ్య త్రిపాఠి స్పందించింది. నవ్వుతున్న ఎమోజీని కామెంట్ చేయగా.. సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు మహాతల్లి, అనిల్ గీల తదితరులు లైక్ చేశారు.
సినీ పరిశ్రమలో నటిగా.. నిర్మాతగా మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల విజయాలు అందుకుంటోంది. గతేడాది కమిటీ కుర్రాళ్లతో భారీ విజయాన్ని అందుకోగా.. అవార్డులు కూడా పొందిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం కొన్ని ప్రాజెక్టులతో నిహారిక బిజీగా ఉంది.