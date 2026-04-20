  • Niharika Konidela: నిహారిక కొణిదెల ఈ సారైనా ఆ శుభవార్త చెబుతుందా..!

Niharika Konidela: నిహారిక కొణిదెల ఈ సారైనా ఆ శుభవార్త చెబుతుందా..!

Niharika Konidela Second Marriage: నిహారిక.. చిరంజీవికి కొణిదెల ఫ్యామిలీ నుంచి తొలిసారి హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చి సంచలనం రేపింది. ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకొంది. అది కాస్త పెటాకులు కావడంతో మళ్లీ సినిమా రంగంపై దృష్టి సారించింది.  ప్రస్తుతం నటిగా కాకుండా  సక్సస్ ఫుల్ నిర్మాతగా రాణిస్తోంది. తాజాగా ఈమె ‘రాకాస’ మూవీతో మరో హిట్ ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. అంతేకాదు అన్న వరుణ్ తేజ్ తో ‘బరి’ అనే స్పోర్ట్స్ డ్రామా సినిమా నిర్మిస్తోంది. 

 
Niharika: నిహారిక.. మెగాస్టార్  చిరంజీవి బ్రదర్ నాగబాబు ఒకానొక్క కూతురు. ఆ మధ్య ‘ఒక మనసు’ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా టాలీవుడ్ సినీ రంగ ప్రవేశం చేసింది. అంతకు ముందు కొన్ని వెబ్ సిరీస్ లో నటించింది. ప్రస్తుతం నిహారిక నటనకు పులిస్టాప్ పెట్టి నిర్మాతగా వరుస చిత్రాలను నిర్మిస్తోంది.    

నిహారిక కొణిదెల .. తన పింక్ ఎలిఫెంట్ బ్యానర్ పై వరుసగా మూవీస్  నిర్మిస్తోంది. ముందుగా ‘కమిటీ కుర్రాళ్లు’ సినిమాతో నిర్మాతగా ప్రమోషన్ పొందింది. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ కమర్షియల్ సక్సెస్ అయింది. అంతేకాదు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సహా పలు  అవార్డ్స్ ను కొల్లగొట్టింది.  

రీసెంట్ గా మానస శర్మ దర్శకత్వంలో ‘రాకాస’ సినిమాతో మరో హిట్ ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది.  అంతేకాదు ‘కమిటీ కుర్రాళ్లు’ సినిమాతో దర్శకుడుగా పరిచయమైన  యదు వంశీ దర్శకత్వంలో తన అన్న వరుణ్ తేజ్ కథానాయకుడిగా ‘బరి’ అనే స్పోర్ట్స్ డ్రామా సినిమా నిర్మిస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో వరుణ్ తేజ్ గాయపడ్డాడు. ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నాడు. 

తాజాగా నిహారక కొణిదెల ఇకపై నిర్మాతగా నే రాణించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చిందట. అంతేకాదు ఇకపై సినిమాల్లో నటించకూడదనే నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది.అంతేకాదు నిహారిక సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. అంతేకాదు అపుడపుడు గ్లామరస్ ఫోటో స్ ను షేర్ చేస్తోంది. 

నిహారిక పెళ్లి.. నిహారిక.. ఆ మధ్య ప్రముఖ పోలీస్ అధికారి కొడుకును  చైతన్య జొన్నలగడ్డను గ్రాండ్ గా పెళ్లి చేసుకుంది.  ఆ తర్వాత ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థల కారణంగా డైవోర్స్  ఇచ్చి మరోసారి టాక్ ఆఫ్ ది తెలుగు ఇండస్ట్రీగా మారింది. 

నిర్మాతగా.. ప్రస్తుతం నిహారిక..నటిగా.. ఎంటర్ ప్రెన్యూర్‌గానే కాకుండా.. నిర్మాతగా బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా సత్తా చాటుంది. ఇక  భర్తతో విడాకుల తర్వాత సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్‌లే  నిర్మిస్తూ వెళుతుంది. త్వరలో నిహారిక రెండో పెళ్లికి రెడీ అవుతుంది. దానికి సంబంధించిన వార్తను అఫీషియల్ గా ప్రకటించనుంది.  

