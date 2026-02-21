Niharika Konidela: కొత్త లుక్ లో నిహారిక కెవ్వు కేక.. మెగా డాటర్ లేటెస్ట్ పిక్స్ వైరల్..

Niharika Konidela:నిహారిక.. కొణిదెల మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఏకైక హీరోయిన్. అంతేకాదు కథానాయికగా కాకుండా నిర్మాతగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అంతేకాదు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎప్పటికపుడు తనకు సంబంధించిన వార్తల్లో వ్యక్తిగా నిలుస్తుంది. తాజాగా మరోసారి హాట్ ఫోటో షూట్ లో కెవ్వు కేక పుట్టిస్తోంది.
మెగా డాటర్.. నిహారిక మెగా ఫ్యామిలీ కూతురుగా తనదైన నటనతో పాటు ఆటిట్యూట్తో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో తన కంటూ ప్రత్యేక ఇమేజ్ సంపాదించుకుంది. నిహారిక సినిమాల కంటే సోషల్ మీడియాలోనే ప్రేక్షకులకు చేరువ అయింది.
నిహారిక పెళ్లి.. నిహారిక.. ఆ మధ్య ప్రముఖ పోలీస్ అధికారి కుమారుడు చైతన్య జొన్నలగడ్డను వివాహాం చేసుకొంది. ఆ తర్వాత విభేదాల కారణంగా విడాకులు ఇచ్చి మరోసారి టాక్ ఆఫ్ ది తెలుగు ఇండస్ట్రీగా మారింది.
నిర్మాతగా.. యాక్ట్రెస్ గా.. ఎంటర్ ప్రెన్యూర్గానే కాకుండా.. ప్రొడ్యూసర్ గా సత్తా చాటుతుంది. అంతేకాదు భర్తతో విడాకుల తర్వాత సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు లోకంగా పనిచేసుకుంటూ వెళుతుంది.
కమిటీ కుర్రోళ్లు.. నిర్మాతగా నిహారిక ప్రొడక్షన్ లో ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ సినిమాతో నిర్మాతగా మంచి సక్సెస్ అందుకుంది.ఈ చిత్రం గతేడాది తెలంగాణ ప్రభుత్వం తొలిసారి ప్రకటించిన తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ లో సత్తా చాటడం విశేషం.ప్రొడ్యూసర్ గా ఫస్ట్ మూవీతోనే ప్రభుత్వఅవార్డు అందుకోవడం విశేషం.
నిహారిక రెండో పెళ్లి.. తాజాగా నిహారిక రెండో మ్యారేజ్ చేసుకోబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. నాగబాబు కూడా నిహారిక నిర్ణయంపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు ఆమె రెండో పెళ్లి కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు. త్వరలో నిహారిక పెళ్లి పీఠలు ఎక్కడం ఖాయం అనే చెప్పాలి. అంతేకాదు తనకు చిన్నప్పటి నుంచి మంచి స్నేహితుడినే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సింది.