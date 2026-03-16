Niharika Konidela: పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన నిహారిక.. ఫైనల్ గా క్లారిటీ ఇచ్చేసిన మెగా డాటర్..

Mega Daughter : మెగా కుటుంబానికి చెందిన నిహారిక కొణిదెల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మెగా బ్రదర్ నాగేంద్రబాబు కుమార్తెగా సినీ కుటుంబంలో జన్మించిన నిహారిక మొదట టెలివిజన్ రంగంలో యాంకర్గా తన కెరీర్ను ప్రారంభించింది. తన చురుకైన మాటతీరు, అందమైన ప్రెజెన్స్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఆ తర్వాత నటనపై ఆసక్తితో సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టి హీరోయిన్గా కొన్ని చిత్రాల్లో నటించింది.
హీరోయిన్గా నిహారికకి పెద్దగా విజయాలు దక్కకపోయినా, ప్రేక్షకుల మధ్య మంచి గుర్తింపు మాత్రం సంపాదించుకుంది. తరువాత బిజినెస్ స్ట్రాటజిస్ట్ జొన్నలగడ్డ చైతన్యతో నిహారిక వివాహం జరిగింది. కానీ కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఈ జంట కొంతకాలానికి విడిపోయింది.
ఇటీవల వైరల్ అవుతున్న ఒక పాత ఇంటర్వ్యూలో నిహారిక తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఓపెన్గా మాట్లాడింది. ముఖ్యంగా రెండో పెళ్లి గురించి ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారి తీసాయి.
ఆ ఇంటర్వ్యూలో నిహారిక మాట్లాడుతూ, "నాకు పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం. పిల్లలు కావాలంటే పెళ్లి తప్పనిసరి. ఒక రిలేషన్షిప్ వర్కౌట్ కాలేదంటే దానికి ఒక్క కారణం ఉండదు. చాలా కారణాలు ఉంటాయి. అలాంటి కారణాల వల్లే నా పెళ్లి కూడా నిలవలేదు" అని చెప్పింది.
అలాగే ప్రేమ గురించి మాట్లాడుతూ, "ఒక బంధం పనిచేయలేదని ఇక జీవితంలో మళ్లీ ప్రేమ పుట్టదని అనుకోవడం మూర్ఖత్వమే. త్వరలోనే అని చెప్పలేను కానీ సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంటాను" అని స్పష్టం చేసింది.
ఇక లవ్ మ్యారేజ్ గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు కూడా నిహారిక ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం అలాంటి విషయాలపై ఆలోచించడం లేదని చెప్పింది. "ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇంట్లో వారికి నచ్చకుండా నేను ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోను. ప్రస్తుతం నా కెరీర్పైనే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నాను. పెళ్లి విషయంపై ఇప్పుడే నిర్ణయం తీసుకోవడం లేదు" అని తెలిపింది.
కుటుంబం గురించి మాట్లాడుతూ కూడా ఆమె సరదాగా స్పందించింది. "ప్రతి విషయంలో మా నాన్నే నాకు పెద్ద సపోర్ట్. నేను మా నాన్నకు చాలా దగ్గర. కొన్నిసార్లు మా అమ్మ ‘మీరు మీ నాన్న కూతుళ్లు’ అని అంటుంది. కానీ నిజం చెప్పాలంటే నాన్నతోనే నాకు ఎక్కువ క్లోజ్నెస్ ఉంటుంది" అని చెప్పింది.
ఇక ప్రస్తుతం నిహారిక తన కెరీర్పై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టింది. నటిగా మాత్రమే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా తన ప్రతిభను చూపించాలని ప్రయత్నిస్తోంది. వెబ్ సిరీస్లు, డిజిటల్ కంటెంట్ నిర్మాణంలో కూడా ఆమె ఆసక్తి చూపుతోంది.