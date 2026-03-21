English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Niharika Konidela: మాజీ భర్తతో కాంటాక్ట్.. డైవర్స్ గురించి ఓపెన్ అయిన నిహారిక.. అలా విడిపోవడం బాధాకరం అంటూ కామెంట్..!

Niharika Divorce :మెగా కుటుంబానికి చెందిన నిహారిక కొణిదెల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నటుడు నాగబాబు కుమార్తెగా ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఆమె, మొదటగా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ద్వారా తన టాలెంట్‌ను నిరూపించింది. ముఖ్యంగా “ముద్దపప్పు అవకాయ” వంటి వెబ్ సిరీస్‌లతో యూత్‌లో మంచి గుర్తింపు సంపాదించింది. ఆ తర్వాత టెలివిజన్‌లో యాంకర్‌గా కూడా పనిచేసి, తనదైన శైలిలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
1 /6

ఇలా ఒక్కో అడుగు ముందుకు వేస్తూ వచ్చిన నిహారిక, నాగశౌర్యతో కలిసి “ఒక మనసు” అనే చిత్రంతో హీరోయిన్‌గా సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ సినిమా భారీ విజయాన్ని సాధించకపోయినా, ఆమె నటనకు మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. అయితే ఆ తరువాత వచ్చిన అవకాశాలు ఆమెకు ఆశించిన స్థాయిలో విజయాన్ని అందించలేకపోయాయి. దీంతో నటనతో పాటు ఇతర రంగాల్లో కూడా ప్రయత్నాలు చేయాలని నిర్ణయించుకుంది.  

2 /6

అందులో భాగంగా “పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్” అనే నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించింది. ఈ బ్యానర్ ద్వారా వెబ్ సిరీస్‌లు మరియు చిన్న సినిమాలను నిర్మిస్తూ కంటెంట్ ఆధారిత ప్రాజెక్టులకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. “డెడ్ లైన్”, “కమిటీ కుర్రోళ్లు” వంటి ప్రాజెక్టులు ఆమెను నిర్మాతగా మంచి స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. ప్రస్తుతం “రాకాసా” అనే చిత్రంతో బిజీగా ఉంది. ఈ సినిమాలో సంగీత్ శోభన్ హీరోగా నటిస్తుండగా, మానస శర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా త్వరలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.  

3 /6

ఇదిలా ఉండగా, నిహారిక వ్యక్తిగత జీవితం కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఆమె జొన్నలగడ్డ వెంకట చైతన్యతో వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. పెద్దల సమక్షంలో జరిగిన ఈ పెళ్లి మొదట్లో సవ్యంగా సాగింది. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు పెరిగి, చివరకు విడాకులు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ విడాకులు జరిగిన తర్వాత కొంతకాలం ఆమె వ్యక్తిగత విషయాలపై మాట్లాడలేదు.  

4 /6

అయితే తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన విడాకుల గురించి నిహారిక ఓపెన్‌గా మాట్లాడింది. ఈ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ముందుగా తన తండ్రికి చెప్పినట్లు వెల్లడించింది. తన పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న ఆయన, జీవితంలో సంతోషంగా లేకపోతే బలవంతంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదని సలహా ఇచ్చారని చెప్పింది. ఎవ్వరూ విడిపోవాలని పెళ్లి చేసుకోరని, కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో సమస్యలు పరిష్కరించలేని స్థాయికి చేరుతాయని ఆమె వివరించింది. కోపంతో తిట్టుకొని విడిపోతే సరే కానీ.. ఇలా విడిపోవడం చాలా బాధాకరం అంటూ చెప్పుకొచ్చింది.  

5 /6

అంతేకాకుండా, విడాకుల తర్వాత తన మాజీ భర్తతో కాంటాక్ట్ ఏమన్నా ఉందా అని యాంకర్ అరగదా..ఎలాంటి కాంటాక్ట్ లేదని కూడా స్పష్టం చేసింది. కొందరు విడిపోయిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్‌గా ఉంటారని, కానీ తమ విషయంలో అలాంటి పరిస్థితి లేదని చెప్పింది. ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.  

6 /6

మొత్తానికి, నిహారిక తన కెరీర్‌లోనూ, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఎదురైన అనుభవాలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ ముందుకు సాగుతోంది. నటిగా మాత్రమే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా తన ప్రతిభను చూపిస్తూ, కొత్త ప్రయోగాలతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతోంది.

Next Gallery

