Niharika Konidela: గుడ్ బై చెప్తానో.. చెప్పనో మీకెందుకు.. మెగా డాటర్ సీరియస్..

Niharika Konidela Personal Life: మెగా ఫ్యామిలీకి చెందిన నిహారిక కొణిదెల ప్రస్తుతం ఒక చిన్న విషయం వల్ల మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది.. ఇటీవల ఆమె యాక్టింగ్ కెరీర్కు గుడ్బై చెప్పిందన్న వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె ఇచ్చిన సమాధానం ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
నిహారిక తన కెరీర్ను టెలివిజన్ హోస్ట్గా ప్రారంభించారు. తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చి హీరోయిన్గా కొన్ని చిత్రాల్లో నటించారు. అయితే ఆమె నటించిన సినిమాలు పెద్దగా విజయాన్ని అందుకోలేకపోయాయి. దీంతో ఆమె తన దృష్టిని నిర్మాణ రంగంపై పెట్టారు. పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్..అనే బ్యానర్ను స్థాపించి వెబ్ సిరీస్లు, సినిమాలు నిర్మిస్తూ బిజీగా మారారు.
ఆమె నిర్మించిన రాకాస సినిమా విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో పాల్గొన్న నిహారికను మీడియా ప్రతినిధులు “మీరు యాక్టింగ్కు పూర్తిగా గుడ్బై చెప్పారా?” అని ప్రశ్నించారు. ఎందుకు మీరు అంతలా నవ్వుతున్నారు అని ఆ ప్రశ్న అడగగానే ఆ జర్నలిస్టుపై ఆమె కొంచెం కోప్పడ్డారు. ఇక ఆ తర్వాత మాట్లాడుతూ..“యాక్టింగ్ను పూర్తిగా వదిలేయను. మంచి కథలు, మంచి పాత్రలు వస్తే తప్పకుండా చేస్తాను” అని తెలిపారు.
ఇంకా ఆమె మాట్లాడుతూ, సినిమాలు ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా ఉండకూడదని చెప్పారు. ప్రేక్షకులకు కొత్తదనం ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం అని ఆమె అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. చిన్నప్పటి నుంచి వివిధ రకాల సినిమాలు చూసి పెరిగానని, అందుకే తాను కూడా భిన్నమైన కథలను ఎంచుకోవాలని భావిస్తున్నానని చెప్పారు.
ప్రస్తుతం నిహారిక నిర్మాతగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఆమె నిర్మాణంలో రూపొందిన వెబ్ సిరీస్లు, సినిమాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అలాగే ఆమె తన సోదరుడు వరుణ్ తేజ్ తో కలిసి ‘బరి’ అనే కొత్త సినిమా కూడా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా స్పోర్ట్స్ బ్యాక్డ్రాప్లో రూపొందుతోంది.
ఇక ఈ మాటలతో..నిహారిక యాక్టింగ్కు గుడ్బై చెప్పలేదని, సరైన అవకాశాలు వస్తే మళ్లీ నటిస్తానని క్లారిటీ ఇచ్చారు. నిర్మాతగా కొనసాగుతూ, కొత్త కథలను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడమే తన లక్ష్యమని ఆమె తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆమె వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.