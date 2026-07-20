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Niharika Konidela: చిరంజీవి రికార్డుని రిపీట్ చేసిన మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల

Written ByVishnupriya
Published: Jul 20, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:57 AM IST

Niharika Konidela:మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల నిర్మాతగా నిర్మించిన తొలి చిత్రం కమిటీ కుర్రోళ్ళు 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల్లో రెండు అవార్డులు గెలుచుకుని అరుదైన ఘనత సాధించింది. 36 ఏళ్ల క్రితం నాగబాబు నిర్మించిన తొలి చిత్రం రుద్రవీణ కూడా జాతీయ అవార్డులు గెలుచుకోవడం గుర్తు చేసిన నిహారిక, అదే చరిత్రను తాను కూడా పునరావృతం చేయడం ఎంతో గర్వంగా ఉందని భావోద్వేగంగా తెలిపారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి అభినందనలు తనకు మరింత ప్రోత్సాహం ఇచ్చాయని ఆమె వెల్లడించారు
 

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తెలుగు సినిమా వార్తలు

మెగా కుటుంబం నుంచి నిర్మాతగా అడుగుపెట్టిన నిహారిక కొణిదెలకు తొలి చిత్రంతోనే అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఆమె నిర్మించిన కమిటీ కుర్రోళ్ళు చిత్రం 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల్లో రెండు అవార్డులు గెలుచుకోవడంతో చిత్ర బృందం హైదరాబాద్‌లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా నిహారిక తన ఆనందాన్ని పంచుకుంటూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తమ కుటుంబానికి జాతీయ అవార్డులతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు.  

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మెగా ఫ్యామిలీ

నిహారిక మాట్లాడుతూ.. 36 ఏళ్ల క్రితం తన తండ్రి నాగబాబు నిర్మాతగా నిర్మించిన తొలి చిత్రం రుద్రవీణ మూడు జాతీయ అవార్డులు గెలుచుకుందని, ఇప్పుడు తాను నిర్మించిన మొదటి సినిమా కమిటీ కుర్రోళ్ళు కూడా రెండు జాతీయ పురస్కారాలు సాధించడం ఎంతో గర్వంగా ఉందన్నారు. తొలి ప్రయత్నానికే జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు రావడం జీవితంలో మరచిపోలేని అనుభూతి అని పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమా ప్రారంభించిన సమయంలో జాతీయ అవార్డు వస్తుందనే ఆలోచన తనకు లేదని, కానీ దర్శకుడు యదువంశీ చెప్పిన కథ విన్న తర్వాత ఈ చిత్రంపై నమ్మకం పెరిగిందని నిహారిక తెలిపారు. షూటింగ్ ముందుకు సాగేకొద్దీ ఈ సినిమాతో తప్పకుండా జాతీయ అవార్డు గెలవాలనే కోరిక బలపడిందని, ఇప్పుడు ఆ కల నిజం కావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు.  

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యదు వంశీ

ఈ విజయంపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందించారని, ఆయన ప్రశంసలు తనకు మరింత ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చాయని నిహారిక వెల్లడించారు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతోనే నిర్మాతగా ముందుకు సాగుతున్నానని ఆమె పేర్కొన్నారు.  

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రుద్రవీణ

చిత్ర దర్శకుడు యదువంశీ మాట్లాడుతూ.. ఈ కథపై మొదటి నుంచి పూర్తి నమ్మకం ఉందని, సినిమా జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందుతుందనే విశ్వాసం ఎప్పుడూ ఉండేదని చెప్పారు. ఇప్పుడు రెండు జాతీయ అవార్డులు రావడం మొత్తం టీమ్ కష్టానికి దక్కిన ఫలితమని అన్నారు.  

Tollywood News5/5

నాగబాబు

కమిటీ కుర్రోళ్ళు చిత్రాన్ని పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్, శ్రీ రాధా దామోదర్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై నిహారిక కొణిదెలతో పాటు పద్మజ కొణిదెల, జయలక్ష్మి అడపాక సంయుక్తంగా నిర్మించారు. సందీప్ సరోజ్, యశ్వంత్ పెండ్యాల, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్యా, తేజస్వీరావు తదితర యువ నటీనటులు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ఈ చిత్రం ఇప్పుడు రెండు జాతీయ అవార్డులు గెలుచుకుని తెలుగు సినిమాకు మరోసారి గర్వకారణంగా నిలిచింది.

TAGS:
Niharika Konidela
Committee Kurrollu
National Film Awards 2026
Chiranjeevi
Nagababu
Rudraveena
Telugu National Awards

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