Mega Daughter: పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన నిహారిక…ప్రత్యేకమైన చీర స్పెషాలిటీ మీకు తెలుసుకోవాలని ఉందా అంటూ పోస్ట్..!

Niharika Konidela: నిహారిక కొణిదెల.. నాగబాబు కూతురు గానే కాకుండా తనకంటూ కూడా కొంతమంది అభిమానులను సంపాదించుకుంది. ముందుగా హీరోయిన్ గా అడుగుపెట్టిన నిహారిక.. పెద్దగా సినిమా చాన్సులు అందుకోపోగా ఇప్పుడు నిర్మాతగా మారి మాత్రం మంచి సినిమాలు చేసే వైపు అడుగులు వేస్తోంది..
నిహారిక హీరోయిన్గా పెద్దగా సక్సెస్ కాకపోయినా ప్రస్తుతం నిర్మాతగా మాత్రం సక్సెస్ అయ్యి కొనసాగుతోంది. కమిటీ కుర్రాళ్ల సినిమాతో మంచి విజయమ్మ అందుకున్న నిహారిక.. తన నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా సినిమాలో తీయడంలో బిజీగా ఉంది.
పర్సనల్ లైఫ్ లో మాత్రం నిహారిక కొన్ని ఓరిదుడుకులు ఎదుర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. చైతన్య అనే అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకున్న నిహారిక ఆ తరువాత కొన్ని విభేదాల వల్ల తనతో విడిపోయింది.
ఇక అప్పటి నుంచి మెగా డాటర్ రెండో పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటుంది అనే సందేహం అందరిలో నెలకొంది. ఈ మధ్య నిహారిక త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతోంది అన్న వార్త తెగ వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.
ఈ క్రమంలో తాజాగా నిహారిక పోస్ట్ చేసిన ఒక పోస్ట్.. మరింత సందేహాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. నిహారిక ఒక బ్లాక్ చీర కట్టుకొని.. “ఈ మధ్య కొన్ని ఫోటోషూట్లు భలే వస్తున్నాయి.. దానికి కారణం నేనా లేకపోతే ఫోటోలు తీసే వాళ్ళ అర్థం కావడం లేదు. కానీ ఈ చీర వెనక.. వేరే ఒక సీక్రెట్ దాగుంది.. మీకు తెలుసుకోవాలని ఉందా..?” అంటూ పోస్ట్ పెట్టింది.
అయితే ఈ చీర వెనుక దాగున్న సీక్రెట్ ఏమిటి.. అది ఎందుకు నిహారికకి స్పెషల్.. ఈ చీరలో తన స్పెషల్ వ్యక్తిని కలుసుకుందాం లేకపోతే పెళ్లికి సిద్ధమవుతోందా అంత కింద తెగ కామెంట్లు వస్తున్నాయి. ఇక వీటికి దేనికి కూడా నిహారిక స్పందించలేదు.