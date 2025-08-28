Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..

Niharika Konidela Special Day:
మెగా డాటర్ ఎప్పటికప్పుడు ఇంస్టాగ్రామ్ లో తన లైఫ్ గురించి పోస్టులు షేర్ చేస్తూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది. సినిమాల కన్నా కూడా తన సోషల్ మీడియా ద్వారానే తరచు వార్తలు నిలుస్తూ ఉంటుంది నిహారిక. ఈ క్రమంలో తాజాగా నిహారిక షేర్ చేసిన పోస్ట్ ఒకటి అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది..
ఒక మనసు సినిమా ద్వారా హీరోయిన్ గా పరిచయమైన నిహారిక ఆ తరువాత తెలుగు సినిమాలలో నటిగా పెద్ద గుర్తింపు తెచ్చుకోలేకపోయింది.
ఈ క్రమంలో తాజాగా నిర్మాణ సంస్థ వైపు మగ్గుచూపుతూ నిర్మాతగా మారి.. కమిటీ కుర్రాల్లో చిత్రంతో మంచి విజయం అందుకుంది ఈ మెగా డాటర్. ఇక తాజాగా ఈ రెండు వర్గాల గురించి నిహారిక పట్టిన ఒక పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది.
నిహారిక తన ఇంస్టాగ్రామ్ లో ఒక వీడియో షేర్ చేస్తూ.." నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది.. ఒకపక్క నేను కెమెరా ముందర డాన్స్ వేస్తూ ఉంటే మరో పక్క.. నా ప్రొడక్షన్ షూట్ కొనసాగుతోంది. నటన, నిర్మాణం ఈ రెండిటిలో నాకు ఏది ఇష్టం అని నన్ను అడిగిన వాళ్లకంతా ఒకే సమాధానం చెప్పగలుగుతాను. అదేమిటి అంటే ఆ రెండు కూడా నాకు చాలా ఇష్టం. ఒకటి నా కళ అయితే మరొకటి నేను చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చిన పని."
“ ఇక నేను నిన్న రెండు ఒకేసారి చేశాను, అందుకే ఇది ఎప్పటికి గుర్తు ఉంటుంది,” అంటూ తను త్వరగా నిర్మించబోయే సినిమాలో కొన్ని సన్నివేశాల్లో తన నటించబోతోంది అని క్లారిటీ ఇష్టం గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసింది.
ఇక ప్రస్తుతం మెగా డాటర్ నిహారిక పెట్టిన ఈ పోస్ట్ గా వైరల్ అవుతూ మెగా అభిమానులను ఆకట్టుకుంటుంది.