Mega Daughter Niharika : ఫిలింఫేర్ అవార్డులపై నిహారిక అసంతృప్తి.. అసలు అవకాశమే ఇవ్వలేదు అంటూ..!

Niharika Konidela:
కేరళలోని కొచ్చి నగరంలో ఎంతో ఘనంగా ఫిల్మ్ఫేర్ సౌత్ అవార్డ్స్ 70వ వేడుక జరిగింది. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలకు చెందిన ప్రముఖ నటీనటులు, దర్శకులు, సాంకేతిక నిపుణులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.
కొచ్చిలో జరిగిన ఫిలింఫేర్ అవార్డుల్లో.. 2024లో విడుదలైన చిత్రాలకు గౌరవం లభించింది. తెలుగు సినిమా నుంచి అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2 సినిమాకు గాను ఉత్తమ నటుడిగా ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు అందుకున్నారు. అయితే ఈ వేడుకపై ప్రశంసలతో పాటు ఒక అంశం ఇప్పుడు పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది. నటి, నిర్మాత అయిన నిహారిక కొణిదెల ఫిల్మ్ఫేర్ నిర్వాహకులపై తన అసంతృప్తిని బహిరంగంగా వ్యక్తం చేశారు. ఆమె ప్రముఖ నటుడు నాగబాబు కుమార్తె కావడం తెలిసిందే.
ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్ను చూసిన తర్వాత నిహారిక తన మనసులో ఉన్న భావాలను సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకున్నారు. “ఒకే వేదికపై ఎంతో ప్రతిభను చూడటం నిజంగా గర్వంగా అనిపించింది. భారతీయ సినిమా ఎంత గొప్పదో మరోసారి అర్థమైంది” అని ఆమె పేర్కొన్నారు. అయితే అదే సమయంలో ఒక లోటు తనను బాధించిందని చెప్పారు.
తెలుగు, తమిళ, కన్నడ పరిశ్రమల నుంచి.. డెబ్యూ అవార్డులు గెలుచుకున్న కొత్త కళాకారులకు స్టేజ్పై మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదని నిహారిక అన్నారు. ఒక డెబ్యూ అవార్డు అంటే ఆ కళాకారుడి జీవితంలో మరిచిపోలేని క్షణమని ఆమె అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది. “ఆ వేదికపై నిలబడి రెండు మాటలు మాట్లాడే అవకాశం దొరికితే, అది వారి కల నిజమైన క్షణంగా మారుతుంది” అని ఆమె చెప్పారు.
అలాంటి మాటలు వింటే మనం సినిమాపై ప్రేమ ఎందుకు పెంచుకున్నామో గుర్తుకు వస్తుందని నిహారిక పేర్కొన్నారు. పెద్ద అవార్డు కార్యక్రమాల్లో సమయ పరిమితులు ఉండటం సహజమేనని ఆమె అంగీకరించారు. అయినా కూడా మొదటిసారి అవార్డు గెలిచిన వారికి కనీసం ఒక నిమిషం అయినా ఇవ్వాల్సిందేనని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
“డెబ్యూ విజేతలకు ఆ ఒక్క నిమిషం జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకంగా మారుతుంది” అని నిహారిక తన భావాన్ని వెల్లడించారు. ఆమె వ్యాఖ్యలపై ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. చాలామంది నిహారిక మాటలకు మద్దతు తెలుపుతూ, కొత్త ప్రతిభకు పెద్ద వేదికపై మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వాలని అభిప్రాయపడుతున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి అవార్డు వేడుకల్లో మార్పులు వస్తాయా లేదా అన్నది వేచి చూడాల్సిందే.