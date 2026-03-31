Niharika Konidela: వాళ్లు అంటూనే ఉంటారు.. నాకు నచ్చిందే నేను చేస్తా: నిహారిక

Niharika About Rakasa : జీ స్టూడియోస్ సమర్పణలో, పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందిన తాజా సినిమా రాకాస త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రాన్ని నిహారిక కొణిదెల నిర్మించగా, మానస శర్మ దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్, పాటలు మంచి స్పందన పొందాయి. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 3న విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను ఘనంగా నిర్వహించారు.
రాకాస సినిమా కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన నిహారిక కొణిదెల తన భావాలను సూటిగా వ్యక్తం చేశారు. “ఎవరెంత మాట్లాడినా నేను నా మనసుకు నచ్చిందే చేస్తాను. కొత్త వాళ్లతో పని చేయడం ఎందుకు? ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నావు? అని చాలామంది అడుగుతుంటారు. కానీ నాకు నమ్మకం ఉంది. నేను నమ్మిన దారిలోనే ముందుకు వెళ్తాను” అని ఆమె అన్నారు.

మానస శర్మ గురించి మాట్లాడుతూ, “ఆమె చాలా తక్కువ మాట్లాడినా, ఆలోచన మాత్రం చాలా ఎక్కువ. ఆమె దృష్టి మొత్తం సినిమాపైనే ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో ఇంకా పెద్ద స్థాయికి చేరుకుంటుంది” అని నిహారిక అన్నారు. తనకు అవకాశం ఇచ్చిన కుటుంబ సభ్యులకు, టీంకి ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే, తనతో పని చేసే ప్రతి ఒక్కరూ భవిష్యత్తులో సంతోషంగా ఉండాలని, మంచి స్థాయికి చేరాలని తన ఆశ అని చెప్పింది.

హీరో సంగీత్ శోభన్ మాట్లాడుతూ, “మేము ఈ సినిమాను ఎంతో కష్టపడి చేశాం. ప్రేక్షకులు ఇచ్చే ప్రతి రూపాయికి విలువ ఉండేలా సినిమా ఉంటుంది. మానస గారు ఎప్పుడూ ప్రేక్షకులను గౌరవిస్తూ సినిమా తీర్చిదిద్దారు” అని చెప్పారు. ఆయనకు ఈ సినిమా ప్రత్యేకమని, ఇది ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.

హీరోయిన్ నయన్ సారిక మాట్లాడుతూ, “నిహారిక గారితో పని చేయడం నాకు అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ సినిమా నాకు ఎంతో ప్రత్యేకం. మా టీమ్ అందరూ చాలా కష్టపడ్డారు. ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను తప్పకుండా ఇష్టపడతారు” అని చెప్పారు.  

దర్శకురాలు మానస శర్మ మాట్లాడుతూ, “నిహారిక గారు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు. ఆమె వల్లే నేను ఈ స్థాయికి వచ్చాను. ఈ సినిమా కోసం మొత్తం టీమ్ ఎంతో శ్రమించింది. ప్రతి సన్నివేశం ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా తీర్చిదిద్దాం” అని చెప్పారు.

టీమ్‌లోని ఇతర సభ్యులు కూడా తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. సినిమా విజువల్స్, సంగీతం, కామెడీ.. అన్ని కలిసి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉంటాయని వారు చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఈ సినిమా మొత్తం వినోదాత్మకంగా సాగుతుందని, ప్రతి వర్గం ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుందని తెలిపారు.  

రాకాస సినిమా కొత్త కథ, కొత్త టాలెంట్, వినోదంతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. నిహారిక చెప్పినట్లుగా, విమర్శలు వచ్చినా తనకు నచ్చినదే చేయాలనే ఆత్మవిశ్వాసంతో ఈ సినిమా రూపొందింది. ఏప్రిల్ 3న విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన పొందుతుందనే నమ్మకంతో చిత్రబృందం ఉంది.

