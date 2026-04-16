Niharika Konidela: ఇకపై వాటి జోలికి పోనంటున్న నిహారిక.. మెగా డాటర్ ప్లాన్ అదేనా..!

Niharika Konidela:నిహారిక.. మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ గా అడుగుపెట్టి తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం నటిగా కాకుండా సక్సస్ ఫుల్ నిర్మాతగా రాణిస్తోంది. తాజాగా ఈమె ‘రాకాస’ మూవీతో మరో హిట్ ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో నటనకు బై బై చెప్పాలని డిసైడ్ అయినట్టు మెగా కాంపౌండ్ నుంచి వినిపిస్తున్న మాట.
Niharika Sensastion Decision: నిహారిక.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి పెద్ద తమ్ముడు నాగబాబు ఒకనొక్క కూతురు. ఆ మధ్య ‘ఒక మనసు’ సినిమాతో నటిగా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టింది. అంతకు ముందు కొన్ని వెబ్ సిరీస్ లో నటించింది. ప్రస్తుతం నిహారిక నటనకు కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చి నిర్మాతగా రాణిస్తోంది.
నిహారిక కొణిదెల .. తన పింక్ ఎలిఫెంట్ బ్యానర్ పై వరుసగా చిత్రాలు నిర్మిస్తోంది. ముందుగా ‘కమిటీ కుర్రాళ్లు’ సినిమా నిర్మించింది. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా కమర్షియల్ సక్సెస్ అయింది. అంతేకాదు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చే అవార్డ్స్ లో సత్తా చాటింది.
తాజాగా మానస శర్మ దర్శకత్వంలో ‘రాకాస’ సినిమా నిర్మించింది. ఈ సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయం సాధించింది. ఈ నేపథ్యంలో ‘కమిటీ కుర్రాళ్లు’ సినిమా దర్శకుడు యదు వంశీ దర్శకత్వంలో తన అన్న వరుణ్ తేజ్ హీరోగా ‘బరి’ అనే స్పోర్ట్స్ డ్రామా సినిమా తెరకెక్కిస్తోంది. ఈ మూవీ షూటింగ్ సమయంలో వరుణ్ తేజ్ గాయపడ్డాడు.
తాజాగా నిహారిక కొణిదెల ఇకపై నిర్మాతగా నే రాణించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చిందట. అంతేకాదు ఇకపై సినిమాల్లో నటించకూడదనే నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది.అంతేకాదు నిహారిక సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. అంతేకాదు అపుడపుడు గ్లామరస్ ఫోటో స్ ను షేర్ చేస్తోంది.
నిహారిక పెళ్లి .. నిహారిక.. ఆ మధ్య ప్రముఖ పోలీస్ అధికారి కొడుకును చైతన్య జొన్నలగడ్డను పెళ్లి చేసుకొంది. ఆ తర్వాత ఇద్దరి మధ్య విభేదాల కారణంగా విడాకులు ఇచ్చి మరోసారి టాక్ ఆఫ్ ది తెలుగు ఇండస్ట్రీగా మారింది.
నిర్మాతగా.. ప్రస్తుతం నిహారిక..నటిగా.. ఎంటర్ ప్రెన్యూర్గానే కాకుండా.. నిర్మాతగా బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా దూసుకుపోతుంది. భర్తతో డైవోర్స్ తర్వాత సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్లే నిర్మిస్తూ వెళుతుంది. త్వరలో నిహారిక రెండో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.