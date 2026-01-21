Niharika Konidela: విడాకుల సమయంలో నిహారిక కొణిదెలను ఓదార్చింది అతడే! ఎవరో తెలుసా?

Niharika Konidela Tear Words About Her Divorce: సినీ పరిశ్రమలో మెగా కుటుంబ వారసురాలు నిహారిక కొణిదెల తన జీవితంలో ఎదురైన చీకటి కోణాన్ని గుర్తుచేసుకుని మళ్లీ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఆ సమయంలో తనను ఓ వ్యక్తి పూర్తి అండగా నిలిచాడని.. తనను చంటిపిల్లలా చూసుకున్నాడని గుర్తుచేసుకుంది.
సినీ పరిశ్రమలో నాగబాబు కుమార్తె కొణిదెల నిహారిక హీరోయిన్గా.. నిర్మాతగా సక్సెస్ అయ్యారు. కానీ వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం కొంత చీకటి జీవితం ఎదుర్కొన్నారు. ఆ చీకటి జీవితం గురించి మరోసారి నిహారిక గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ కష్ట సమయంలో తనకు ఒకరు అండగా నిలిచారని.. చంటిపిల్లలా చూసుకున్నాడని తెలిపింది.
తన సోదరుడు వరుణ్ తేజ్ జన్మదినం (జనవరి 19) సందర్భంగా నిహారిక ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ పోస్టు చేసింది. 'నా జీవితాంతం.. నా మరణం వరకు ఆకాశంలో ప్రకాశించే స్టార్ నువ్వు' అని తన సోదరుడు వరుణ్తేజ్పై నిహారిక ప్రశంసలు కురిపించింది. ప్రతి జీవితంలో నిన్ను నా అన్నగా పొందే అదృష్టం ఉందని భావిస్తున్నా అని నిహారిక పేర్కొంది.
'నా జీవితంలో నువ్వు అన్నగా దొరకడం నేను ఎంతో అదృష్టవంతురాలిని' అని తన సోదరుడు వరుణ్తేజ్పై నిహారిక పొగడ్తలు కురిపించింది. అతడు లేకపోతే తాను లేనట్టు నిహారిక అర్థం వచ్చేలా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టు చేసింది. అంతేకాకుండా తన అన్నతో ఉన్న కొన్ని ఫొటోలు పంచుకుంది.
'ఇన్ని సంవత్సరాల నా కష్టకాలంలో నన్ను చిన్నపిల్లలా.. ఎంతో ప్రేమగా చూసుకున్నావు' అని నిహారిక పేర్కొంది. కష్టకాలంలో అంటే నిహారిక విడాకులు పొందిన సమయంలో వరుణ్ తేజ్ పూర్తి అండగా నిలిచినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ వ్యాఖ్యలు తన విడాకులపై స్పందించినట్లు అర్థమవుతోంది.
'ఇప్పుడు నా ప్రపంచమే వెళ్లిపోయింది. ఎందుకంటే కార్బన్ కాపీలాగా నేను నిన్ను తీసేసుకున్నా. వాయువు ఇప్పుడు నా భుజాలపై ఉంది' అని వరుణ్తేజ్తో తనకు ఉన్న అనుబంధాన్ని నిహారిక తెలిపింది. ఈ సంవత్సరం చాలా ప్రత్యేకమైనదని చెప్పింది. నా సంరక్షకుడికి ఐలవ్యూ అని వరుణ్ తేజ్పై నిహారిక తన ప్రేమ, అభిమానాన్ని కురిపించింది.
తన భర్త నుంచి విడాకులు పొందిన అనంతరం నిహారిక కొన్నాళ్లు మానసికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నది. ఆ సమయంలో ఆమెకు అండగా వరుణ్ తేజ్ నిలిచాడని తాజా పోస్టు చూస్తుంటే అర్థమవుతోంది. జీవితంలో జరిగిన కష్టకాలం నుంచి కోలుకున్న నిహారిక మళ్లీ చలాకీగా మారిపోయి కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించింది. నిర్మాతగా మారి విజయవంతంగా సినిమాలు చేస్తోంది.