Mega Daughter Niharika Konidela: మెగా డాటర్ కొణిదెల నిహారిక గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. తన యాక్టివ్నెస్తో ఎప్పుడూ నవ్వుతూ, నవ్విస్తూ ఉంటుంది. ‘ఒక మనసు’ సినిమాతో వెండితెరపై అడుగు పెట్టిన నిహారిక.. హీరోయిన్గా పెద్ద సక్సెస్ సాధించకపోయినా, నిర్మాతగా తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. తాజాగా నీళ్ల మధ్యలో దేవకన్యలా నిహారిక చేయించుకున్న ఫొటోషూట్కి.. నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.
నిహారిక కొణిదెల.. సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉంటూ తన ఫ్యాన్స్తో టచ్లో ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడూ తన లైఫ్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది.
తాజాగా నీళ్ల మధ్యలో నిహారిక చేయించుకున్న ఫొటోషూట్ అదిరిపోయింది. పింక్ కలర్ చీరలో అచ్చం దేవకన్యలా ఎలిగెన్స్ లుక్లో మెరిసిపోయింది నిహారిక.
ఈ ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో నిహారిక షేర్ చేయగా.. కేవలం కొద్ది సమయంలోనే నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్గా మారాయి. వాటిని చూసిన నెటిజన్లు బ్యూటిఫుల్, లుకింగ్ గార్జియస్ అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
ఇక నటిగా తాను అనుకున్న స్థాయికి చేరుకోలేకపోయినా నిర్మాతగా మాత్రం నిహారిక సత్తా చాటింది. తన పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై ముద్దపప్పు అవకాయ్, నాన్న కూచీ, మ్యాడ్ హౌస్, ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ, హలో వరల్డ్ వంటి వెబ్ సిరీస్లను రూపొందించి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది నిహారిక.
గతేడాది విడుదలైన ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ సినిమాతో బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి కలెక్షన్లు రాబట్టి గద్దర్ అవార్డును కూడా సొంతం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం ఆమె సంగీత్ శోభన్ హీరోగా మానస శర్మ దర్శకత్వంలో మరో సినిమాను నిర్మిస్తోంది.