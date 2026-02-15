Nikita Thukral Affair News: ఒకప్పుడు దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి నికితా తుక్రాల్. అందం, అభినయం పుష్కలంగా ఉన్నా, వ్యక్తిగత జీవితంలో చేసిన కొన్ని చిన్న పొరపాట్లు ఆమె కెరీర్ను తలకిందులు చేశాయి. స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదగాల్సిన ఆమె, వివాదాల కారణంగా ఇండస్ట్రీకి దూరమవ్వాల్సి వచ్చింది.
స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదగాల్సిన ఆమె, వివాదాల కారణంగా ఇండస్ట్రీకి దూరమవ్వాల్సి వచ్చింది. పంజాబీ కుటుంబంలో పుట్టి సౌత్ సినిమాలతో పాపులర్ అయిన నికితా, ఒక చిన్న పొరపాటుతో తన బంగారు భవిష్యత్తును ఎలా కోల్పోయిందో తెలుసుకోండి.
నికితా కేవలం ఒక్క భాషకే పరిమితం కాకుండా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించారు. టాలీవుడ్లో నాగార్జున నటించిన 'డాన్', అలాగే 'జానకి రాముడు' వంటి చిత్రాల్లో నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. పలువురు అగ్ర హీరోలతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుని మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు.
నికితా కెరీర్ జోరుగా సాగుతున్న సమయంలోనే ఆమె పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఫిలిం నగర్లో గుసగుసలు మొదలయ్యాయి. కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన ఒక స్టార్ హీరోతో ఆమె ప్రేమలో పడినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే అప్పటికే ఆ హీరోకి వివాహం జరిగి ఉండటంతో ఈ విషయం పెద్ద వివాదానికి దారితీసింది.
సదరు హీరో భార్య షూటింగ్ సెట్స్కు వచ్చి మరీ నికితాను హెచ్చరించినట్లు అప్పట్లో వార్తలు హల్చల్ చేశాయి. తమ కాపురం కూలుస్తోందంటూ ఆమె నికితాపై బహిరంగంగానే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ వివాదం ఎంత ముదిరిందంటే.. కన్నడ ప్రొడ్యూసర్స్ అసోసియేషన్ నికితాపై తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకుంది. నటుడి కుటుంబంలో చిచ్చు పెడుతోందన్న ఆరోపణలతో కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమ ఆమెను మూడేళ్ల పాటు నిషేధించింది. భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఒక నటిపై ఇలాంటి కారణంతో బ్యాన్ విధించడం అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది.
ఈ వివాదం ఆమె ఇమేజ్ను దెబ్బతీయడమే కాకుండా, ఇతర భాషల్లో కూడా అవకాశాలు తగ్గిపోయేలా చేసింది. నిషేధం తర్వాత నికితా కొంతకాలం సినిమాలకు దూరమై, ఆ తర్వాత వివాహం చేసుకుని పర్సనల్ లైఫ్కే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఒక మంచి నటిగా ఎదగాల్సిన ఆమె, కేవలం పర్సనల్ లైఫ్లోని గొడవల వల్ల ఇండస్ట్రీలో తన స్థానాన్ని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది.