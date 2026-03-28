Star Heroine: పెళ్లయిన హీరోతో సంబంధం.. భార్యను చంపేస్తా అంటూ బెదిరింపులు.. చివరికి కెరియర్ నాశనం చేసుకున్న నితిన్ హీరోయిన్.. !

Star Heroine: చిత్ర పరిశ్రమలో నిలదొక్కుకోవడం అంత సులువు కాదు. ఇక్కడ ప్రతిభతో పాటు సహనం, మంచి నిర్ణయాలు కూడా చాలా ముఖ్యం. కొందరు కష్టపడి మంచి స్థాయికి చేరుకుంటారు. కానీ కొన్ని తప్పు నిర్ణయాలు వాళ్ల కెరీర్‌ను ఒక్కసారిగా కిందకు లాగేస్తాయి. అలాంటి ఉదాహరణల్లో ఒకటి హీరోయిన్ నిఖిత తుక్రాల్ జీవితం.
నిఖిత తుక్రాల్ 1981 జూలై 6న ముంబైలో జన్మించింది. చదువులో చాలా మెరుగ్గా ఉండే ఆమె ఎకనామిక్స్‌లో ఉన్నత విద్య పూర్తి చేసింది. మొదట మంచి ఉద్యోగం చేయాలని భావించింది. కానీ తరువాత సినిమా రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. ప్రముఖ నిర్మాత డి. రామానాయుడు ఆమెను చూసి సినిమాల్లో అవకాశం ఇచ్చారు. హాయ్ సినిమాతో ఆమె తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయింది.  

ఆమె అందం, నటనతో.. త్వరగానే గుర్తింపు సంపాదించింది. తరువాత తమిళం, మలయాళం, కన్నడ సినిమాల్లో కూడా అవకాశాలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా కన్నడ పరిశ్రమలో ఆమె స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగింది. వరుస విజయాలతో మంచి స్థాయిలో ఉన్న సమయంలో ఆమె జీవితంలో ఒక వివాదం ప్రారంభమైంది.  

కన్నడ హీరో దర్శన్ తూగుదీప తో ఆమెకు సంబంధం ఉందని వార్తలు బయటకు వచ్చాయి దర్శన్ భార్య విజయలక్ష్మి ఈ విషయంలో ఫిర్యాదు చేయడంతో వివాదం మరింత పెరిగింది. నిఖితతో సంబంధం.. కారణంగా తన భర్త తనను దూరం పెడుతున్నారని.. తనను కాల్చి చంపుతానని బెదిరిస్తున్నారని..దర్శన్ భార్య..గృహ హింస కేసు పెట్టారు. ఈ కేసులో దర్శన్‌ కొన్నిరోజులు జైలు జీవితం గడిపాడు.  

అంతేకాకుండా ఆమె భార్య నిఖితపై ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్లో కూడా ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ వివాదం నిఖిత కెరీర్‌పై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. కన్నడ నిర్మాతల సంఘం ఆమెపై కొంతకాలం నిషేధం విధించింది. దీంతో ఆమెకు అవకాశాలు తగ్గిపోయాయి. తెలుగు మరియు ఇతర భాషల్లో కూడా పెద్దగా అవకాశాలు రాకపోవడంతో ఆమె కెరీర్ క్రమంగా ముగిసింది.  

తర్వాత నిఖిత వ్యాపారవేత్త గగన్‌దీప్ సింగ్‌ను పెళ్లి చేసుకుని సినిమాలకు దూరమైంది. ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్‌గా వెలిగిన ఆమె, చివరికి వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఎంచుకుంది.

