Nikitha godishala Murder Case: నిఖిత మర్డర్ కేసు.. తమిళనాడులో ప్రియుడు అరెస్ట్.. షాకింగ్ నిజాలు..

Indian girl Nikitha godishala killed in America: నిఖితా గొడిశాల అత్యంత కిరాతకంగా అమెరికాలో హత్యకు గురైంది. ఈ ఘటనలో ఆమె మాజీ ప్రియుడ్ని తమిళనాడులో పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
అమెరికాలోని మేరీల్యాండ్ లోని ఒక అపార్ట్ మెంట్ లో తెలుగు యువతి నిఖిత గొడిశాల హత్యకు గురైంది. జవవరి 2 నుంచి యువతి కన్పించడంలేదని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ క్రమంలో అమెరికా పోలీసులు విచారణ చేపట్టగా..నిఖితా మాజీ ప్రియుడి నివాసంలో నిఖితా విగత జీవిగా కన్పించింది. ఆమె ఒంటిపై తీవ్రమైన గాయాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో పోలీసులు హత్యకు గురైనట్లు నిర్దారించారు.
అమెరికా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అదే విధంగా ఆమె మాజీ ప్రియుడు అర్జున్ శర్మ కోసం గాలింపు చేపట్టగా అతను భారత్ కు పారిపోయినట్లు గుర్తించారు. వెంటనే ఇంటర్ పోల్ నోటీసులు జారీ చేశారు. భారత్కు పరారైన అర్జున్ను గుర్తించేందుకు పోలీసులు ఫెడరల్ అధికారుల సాయం కోరారు.
ఈ క్రమంలో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, ఇక్కడ బలగాలతో సమన్వయం చేసుకుని అర్జున్ రెడ్డి తమిళనాడులో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఇంటర్ పోల్ నోటీసు నేపథ్యంలో నిఖిత మాజీ ప్రియుడు అర్జున్ శర్మను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
మొత్తంగా తీసుకున్న అప్పును తిరిగి ఇవ్వమంటే అర్జున్ శర్మ నికితను అత్యంత కిరాతకంగా హతమార్చినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
మరోవైపు అర్జున్ శర్మ నికిత నుంచి ఏకంగా 4500 డాలర్లు అప్పుగా తీసుకున్నాడు. దీనిలో 3500 డాలర్లు తిరిగి ఇచ్చేశాడు. మిగిలిన 1000 డాలర్ల కోసం గొడవ జరిగినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దీనిపై పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటన సంచనలనంగా మారింది.