Amrit Bharat Express: భారతీయ రైల్వే భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. మరో 9 అమృత్‌ భారత్‌ రైళ్లు, ఏపీ మీదుగా వెళ్లేవి ఎన్నంటే?

9 New Amrit Bharat Express Trains Coming Soon: భారతీయ రైల్వే సూపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. మరో 9 అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. వెస్ట్ బెంగాల్, అసోంలో ప్రారంభించనుంది. సుదూర ప్రాంతాలకు దేశవ్యాప్తంగా త్వరగా ప్రయాణం చేయగలిగే ఈ రైలు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్కువ ధరలోనే ఈస్టర్న్‌ ఇండియా కనెక్టివిటీని పెంచడానికి పూనుకుంది. దేశ వ్యాప్తంగా కొన్ని లక్షలాది మంది ఈ రైలు మార్గాల ద్వారా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. సుదూర ప్రాంతాలకు అది తక్కువ ధరలలోనే ఈ రైళ్లు చేరవేస్తున్నాయి. అయితే ఏపీ మీదుగా అమృత్‌ భారత్‌ రైళ్లు ఎన్ని వెళ్తాయి తెలుసుకుందాం. 
 
 కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా తొమ్మిది అమృత ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇందులో నాలుగు రైళ్లు పశ్చిమబెంగాల్ నుంచి ఏపీ మీదుగా తమిళనాడు, బెంగళూరు వరకు ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఖారగ్‌పూర్‌, భువనేశ్వర్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి ప్రధాన స్టేషన్లో ఈ రైలు కనెక్టివిటీని పెంచనున్నాయి.  

 అయితే ఈ ట్రైన్లలో న్యూ జల్‌పాయిగురి నుంచి తిరుచీరపల్లి వెళ్లే రైలు దేశంలోని అతి పొడవైన రూటల్లో ఒకటిగా నిలవనుంది. జనాభా ఎక్కువగా ఉండే బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్‌ నుంచి ఈ రైళ్లలో సులభతర ప్రయాణం చేసేందుకు ఈ మార్గాలలో అందుబాటులో ఉంచారు. అదేవిధంగా తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, నార్త్ ఈస్ట్ సౌత్ ఇండియా ఓకే సింగల్ నెట్‌వర్క్ ద్వారా కనెక్టివిటీ పెంచుతున్నాయి.  

 ఇక న్యూ అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు గువహటీ నుంచి రోహ్‌తక్‌, దిబ్రుగఢ్‌ నుంచి లక్నో, న్యూ జల్‌పాయిగురి నుంచి నాగర్ కోయిల్ అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్, న్యూ జల్‌పాయిగురి నుంచి తిరుచీరపల్లి అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్, ఆలీపూర్ ద్వార్‌ నుంచి ఎస్ఎంబీటీ బెంగళూరు అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్.  

 అలిపూర్ ద్వార్‌ నుంచి ముంబై అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్. ఇక కోల్ కతా నుంచి తాంబరం అమృత భారతి ఎక్స్‌ప్రెస్, కోల్ కతా నుంచి ఆనంద్ విహార టెర్మినల్ అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్, కోల్ కతా నుంచి బనారస్ అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్.  

అమృత్‌ భారత్‌ రైళ్లలో ఇలా సుదూర ప్రాంతాలకు కూడా ప్రయాణం చేయవచ్చు. డిసెంబర్ 2023లో దీని పరిచయం చేశారు. 30 అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు ప్రస్తుతం నడుస్తున్నాయి. ఇందులో స్లీపర్, నాన్ ఏసీ సర్వీసులు కూడా ఉన్నాయి. 1000 కిలోమీటర్లకు రూ.500 చార్జీలు వసూలు చేస్తారు.  

 ప్రధానంగా లోయర్ మిడిల్‌ క్లాస్, మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలకు ఈ రైళ్ల మార్గం ఎంతగానో ఉపయోగకరమైన ఉన్నాయి. మాములు ట్రైన్ల కంటే ఇది త్వరగా గమ్య స్థానికి చేరుకుంటుంది. ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్‌లో ప్రారంభమై సుదూర ప్రాంతాలైన తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకకు కూడా దీని కనెక్టివిటీని పెంచనున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవి ఎక్స్ వేధికగా దీని వివరాలు షేర్ చేసుకున్నారు.

