Top 10 Engineering Colleges in India: భారత విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా విడుదల చేసిన NIRF (National Institutional Ranking Framework) 2025 ర్యాంకింగ్స్తో దేశంలోని ఉన్నత విద్యా రంగం మరో మైలురాయిని చేరుకుంది. ఇది ఇప్పటికే పదవ ఎడిషన్ కావడం విశేషం. ప్రతి సంవత్సరం విడుదలయ్యే ఈ ర్యాంకింగ్స్ విద్యార్థులు, విద్యావేత్తలు, పరిశోధకులు, అలాగే విధాన నిర్ణయకర్తలకు ఒక కీలక మార్గదర్శకంగా మారాయి. ఎలాంటి కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్నాయో తెలుసుకోవడంలో ఈ ర్యాంకులు చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి.
2025 ర్యాంకింగ్స్లో ఒక ముఖ్యమైన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఇవి 16 విభాగాలుగా విస్తరించి ఉండటం. ఇప్పటివరకు ఉన్న విభాగాలకే కాకుండా, ఈసారి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు (SDGs) అనే కొత్త విభాగాన్ని కూడా జోడించారు. ఇది విద్యా సంస్థలు కేవలం అకడమిక్ పరంగా మాత్రమే కాకుండా, సామాజిక బాధ్యత విషయంలోనూ ఎంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయో అంచనా వేయడానికే ఉద్దేశించింది. అంటే, సమాజానికి ఉపయోగపడే పరిశోధనలు, పర్యావరణ పరిరక్షణ, సమానత్వం, సమాజ అభివృద్ధికి తోడ్పడే విధానాలు లాంటి అంశాలు కూడా ఇప్పుడు గణనలోకి వస్తున్నాయి.
ఇప్పటి వరకు విద్యార్థులు కళాశాలలు ఎంచుకునే సమయంలో ఎక్కువగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫ్యాకల్టీ, ప్లేస్మెంట్స్ లాంటి విషయాలను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకునేవారు. కానీ NIRF ర్యాంకింగ్స్ 2025 తర్వాత ఒక కొత్త దిశలో ఆలోచించే అవకాశం లభించింది. ఇప్పుడు కళాశాలలు ఎన్ని పేటెంట్లు సాధిస్తున్నాయి. పరిశోధనలో ఎంత పురోగతి చూపుతున్నాయి. సామాజిక ప్రాజెక్టులకు ఎంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయి వంటి అంశాలన్నీ విద్యార్థుల ఎంపికలో కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి.మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈసారి విడుదలైన NIRF ర్యాంకింగ్స్ nirfindia.org వెబ్సైట్లో పూర్తిస్థాయి జాబితాగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, పరిశోధకులు , ఎవరైనా సులభంగా ఈ జాబితాను చూసి తమకు అనుకూలమైన సంస్థను ఎంచుకోవచ్చు.
IIT మద్రాస్ NIRF 2025లో అత్యున్నత ఇంజనీరింగ్ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ సంస్థగా తన ప్రస్థానం కొనసాగిస్తోంది. అసమానమైన బోధన దృఢమైన పరిశోధనలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఇది, విద్యా నైపుణ్యం సంస్థాగత ఖ్యాతికి స్థిరంగా అడ్డంకిని నిర్దేశిస్తుంది.
NIRF 2025 ఇంజనీరింగ్లో రెండవ స్థానంలో ఉన్న IIT ఢిల్లీ, దాని అత్యాధునిక పరిశోధన, అగ్రశ్రేణి అధ్యాపకులు మరియు శక్తివంతమైన విద్యా పర్యావరణ వ్యవస్థకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది ఆవిష్కరణ, పరిశ్రమ భాగస్వామ్యాలు, విద్యార్థుల ఫలితాల కోసం భారతదేశంలోని అగ్రశ్రేణి సంస్థలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది.
NIRF 2025 ఇంజనీరింగ్ జాబితాలో మూడవ స్థానంలో నిలిచిన IIT బాంబే, ఏటా దాదాపు 400 స్పాన్సర్డ్ ప్రాజెక్టులతో పరిశోధన, ఆవిష్కరణ కన్సల్టెన్సీలో రాణిస్తోంది. ఇది విభాగాలలో స్థిరంగా బలమైన జాతీయ, ప్రపంచ ర్యాంకింగ్లను కలిగి ఉంది.
NIRF 2025 ఇంజనీరింగ్లో IIT కాన్పూర్ నాల్గవ స్థానంలో ఉంది. దాని కఠినమైన విద్యా కార్యక్రమాలు, పరిశోధన సహకారాలు, విభాగాలలో సమగ్ర విద్యార్థుల అభివృద్ధిపై ప్రాధాన్యత కారణంగా ఇది విస్తృతంగా గౌరవించింది.
NIRF 2025 ఇంజనీరింగ్లో ఐదవ స్థానాన్ని దక్కించుకున్న IIT ఖరగ్పూర్, దాని చారిత్రక వారసత్వం, విస్తృత కార్యక్రమాల సమర్పణలు, పరిశోధన సామాజిక ప్రభావం పట్ల బలమైన నిబద్ధతకు ప్రసిద్ధి చెందింది.
ఆరవ స్థానంలో ఉన్న IIT రూర్కీ, ఆస్ట్రేలియాలోని పురాతన సాంకేతిక సంస్థ దాని విద్యా వారసత్వం, అద్భుతమైన మౌలిక సదుపాయాలు, విస్తృత శ్రేణి ఇంజనీరింగ్, నిర్వహణ కార్యక్రమాల ద్వారా విభిన్నంగా ఉంది.
ఏడవ స్థానంలో ఉన్న ఐఐటీ గువహతి, పెరుగుతున్న పరిశోధన పోర్ట్ఫోలియో, విద్యా కార్యక్రమాలు సుందరమైన క్యాంపస్కు గుర్తింపు పొందింది, భారతదేశంలోని ఈశాన్య ప్రాంతంలో అగ్రశ్రేణి సంస్థగా ఎదుగుతోంది.
ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉన్న ఐఐటీ హైదరాబాద్, దాని ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు, డైనమిక్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాలు బలమైన పరిశోధన ఫలితాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది భారతదేశ సంస్థాగత ర్యాంకింగ్స్లో వేగంగా పెరుగుతూనే ఉంది.
NIT తిరుచ్చి తొమ్మిదవ స్థానంలో నిలిచింది స్థిరంగా అధిక NIRF ర్యాంకింగ్లు, బలమైన పరిశోధన ఆధారాలు అద్భుతమైన అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ విద్యకు ప్రశంసలు అందుకుంది.
పదో స్థానంలో ఉన్న IIT-BHU, అధిక NIRF ప్లేస్మెంట్ను నిర్వహించడంలో, అలాగే అధిక ప్రపంచ జాతీయ ర్యాంకింగ్లను, ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్ సంస్థలలో నిర్వహించడంలో ప్రసిద్ధి చెందింది.