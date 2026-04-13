Nita Ambani vs Ananya Birla Net Worth 2026: నీతా అంబానీ vs అనన్య బిర్లా.. ఎవరు సూపర్ రిచ్ అంటే!

Nita Ambani Networth:ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో ముంబై ఇండియన్స్ మరియు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మధ్య పోటీ కేవలం మైదానంలోనే కాదు, మైదానం బయట కూడా పెద్ద చర్చగా మారింది. ముఖ్యంగా ఈ రెండు జట్ల వెనుక ఉన్న మహిళా శక్తులైన నీతా అంబానీ.. అనన్య బిర్లా మధ్య సంపద, ప్రభావం పోలిక ఆసక్తికరంగా మారింది.
ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తోంది. ఇందులో నీతా అంబానీ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆమె కేవలం యజమాని మాత్రమే కాదు, జట్టును విజయపథంలో నడిపించిన నాయకురాలు. ఆమె నాయకత్వంలో ముంబై ఇండియన్స్ ఐపీఎల్లో ఐదు టైటిల్స్ గెలిచి, ఒక శక్తివంతమైన బ్రాండ్గా ఎదిగింది. క్రీడలు, విద్య, సేవా కార్యక్రమాల్లో కూడా ఆమె ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
ఇక రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు కొత్త దశలోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ జట్టును ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ నేతృత్వంలో కొనుగోలు చేయడంతో, అనన్య బిర్లా ముఖ్యమైన ముఖంగా మారింది. యువతకు ప్రేరణగా నిలిచిన అనన్య బిర్లా చిన్న వయసులోనే వ్యాపార రంగంలోకి అడుగుపెట్టి, మైక్రోఫైనాన్స్, సంగీతం, లైఫ్ స్టైల్ రంగాల్లో తనదైన గుర్తింపు సంపాదించింది.
సంపద విషయానికి వస్తే, నీతా అంబానీ ముందంజలో ఉన్నారు. ఆమె వ్యక్తిగత ఆస్తి విలువ సుమారు రూ. 2,300 కోట్ల నుంచి రూ. 2,500 కోట్ల వరకు ఉందని అంచనా. మరోవైపు అనన్య బిర్లా ఆస్తి విలువ సుమారు రూ. 1,000 కోట్ల నుంచి రూ. 1,700 కోట్ల మధ్యగా ఉంది. అంటే వ్యక్తిగత సంపదలో నీతా అంబానీ దాదాపు రెండింతలు ముందున్నారు.
అయితే ఇది పూర్తిగా.. ఒకవైపు పోటీ కాదు. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టును కొనుగోలు చేసిన మొత్తం విలువ చాలా ఎక్కువ. ఇది బిర్లా గ్రూప్ భారీ పెట్టుబడులను చూపిస్తుంది. అంటే వ్యక్తిగత సంపదలో తేడా ఉన్నా, సంస్థల శక్తిలో పోటీ గట్టిగానే ఉంది.
ఈ పోటీ కేవలం డబ్బు గురించి కాదు. ఇది అనుభవం వర్సెస్ కొత్త ఆలోచనల మధ్య పోటీగా మారింది. ముంబై ఇండియన్స్ సంప్రదాయం, విజయాల పరంపరతో ముందుకు వస్తే, ఆర్సీబీ కొత్త ఉత్సాహంతో ముందుకు వస్తోంది. ఐపీఎల్ 2026లో ఎవరు గెలుస్తారో చూడాలి కానీ, ఈ పోటీ అభిమానులకు మరింత ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది.