/Nithiin: సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ మూవీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన హీరో నితిన్..!

Nithiin:టాలీవుడ్ హీరో నితిన్ కెరీర్ ప్రస్తుతం ఆశించిన స్థాయిలో సాగడం లేదు. ఒకప్పుడు వరుస విజయాలతో మంచి మార్కెట్ సంపాదించుకున్న ఆయన, గత కొన్నేళ్లుగా సరైన హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కరోనా తర్వాత విడుదలైన ఆయన సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన ఫలితాలను అందుకోలేకపోవడంతో కెరీర్పై ప్రభావం పడింది.
భీష్మ సినిమా తర్వాత నితిన్ నటించిన పలు చిత్రాలు ప్రేక్షకులను మెప్పించలేకపోయాయి. దీంతో కొత్త ప్రాజెక్టుల ఎంపిక విషయంలో ఆయన మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో నితిన్కు సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికర వార్త ఇప్పుడు ఫిల్మ్నగర్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.
సినీ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, నితిన్ త్వరలోనే ఓ విభిన్న కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కనున్న చిత్రంలో నటించేందుకు అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా కథ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనే సామాజిక అవగాహన అంశం చుట్టూ తిరుగుతుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. యువతకు అవసరమైన అవగాహనను వినోదాత్మకంగా చూపించే ప్రయత్నంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉండబోతుందని టాక్ వినిపిస్తోంది.
అయితే కొన్ని సోషల్ మీడియా వేదికల్లో ప్రచారం జరుగుతున్నట్లుగా ఇది బూతు సినిమా కాదని, సామాజిక సందేశంతో కూడిన కథగా రూపొందించే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్పై అధికారిక ప్రకటన మాత్రం వెలువడలేదు.
ఇక ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా కాంతారా 2 తో గుర్తింపు పొందిన రుక్మిణి వసంత్ పేరు పరిశీలనలో ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆమె నటనకు ఇప్పటికే మంచి గుర్తింపు రావడంతో ఈ జోడీపై ఆసక్తి నెలకొంది.దర్శకుడు, నిర్మాత, సంగీత దర్శకుడు వంటి ఇతర వివరాలు ఇంకా ఖరారు కాలేదని తెలుస్తోంది. త్వరలోనే చిత్ర బృందం అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
నితిన్ కెరీర్కు ఈ సినిమా కీలకంగా మారే అవకాశం ఉందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. కొత్త తరహా కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాలనే ప్రయత్నం ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందో చూడాలి. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.