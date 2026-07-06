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Niti Taylor Boyfriend: "అతడు పెద్ద సైకో..సిగరెట్లతో కాల్చి, ఎలా పడితే అలా కొట్టాడు" టాలీవుడ్ హీరోయిన్ కంటతడి!

Written ByHarish Darla
Published: Jul 06, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:24 PM IST

Niti Taylor Boyfriend: 'మేం వయసుకు వచ్చాం' సినిమాలో హీరోయిన్ గుర్తుందా? అప్పట్లో ఆ సినిమాలో ఆమె అందంతో పాటు నటనతో అలరించింది. అయితే ఆమె బాయ్‌ఫ్రెండ్ తనను వేధించేడాని, సిగరెట్లతో కాల్చాడని చెప్పుకొచ్చింది.

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2012లో విడుదలైన 'మేం వయసుకు వచ్చాం' సినిమా గుర్తుందా? అప్పట్లో ఆ సినిమా యూత్‌ని ఓ ఊపు ఊపేసింది. తనీష్, నితీ టేలర్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీసు వద్ద ఘన విజయం సాధించింది. 

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త్రినాధరావు నక్కిన దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమాకు శేఖర్ చంద్ర సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమాతో పాటు సినిమాలోని పాటలన్నీ సూపర్ హిట్‌గా నిలిచాయి. ఎన్నో సినిమాల్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా నటించిన తనీష్.. ఈ సినిమాలో హీరోగా మెప్పించాడు. 

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అయితే ఈ సినిమాలో హీరో తనీష్‌తో పాటు హీరోయిన్ నితీ టేలర్ నటనపై మంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి. ఆమె అందంతో పాటు అభినయానికి తెలుగు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. ఈ సినిమాలో ముస్లిం యువతిగా నటించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమా సూపర్ హిట్‌గా నిలిచిన తర్వాత ఈమె బాలీవుడ్‌కు వెళ్లిపోయింది. 

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ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లో రాణిస్తున్న ఈ బ్యూటీ.. తాజాగా తన వ్యక్తిగత విషయాలను బయటపెట్టింది. ఓటీటీ రియాలిటీ గేమ్ షో 'అలయన్స్'లో నితీ టేలర్ తన జీవితంలో ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని గుర్తు చేసుకుంది. 

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తన మాజీ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎంతో హింసించాడని.. సిగరెట్‌తో కాల్చేవాడని.. పిచ్చివాడిలా మాట్లాడుతూ తనను తరచూ కొట్టేవాడని హీరోయిన్ నితీ టేలర్ వెల్లడించింది. తన మాజీ ప్రియుడు ఓ సైకో లాంటి వాడని చెప్తూ బాధపడింది. ఆ తర్వాత తనకు బ్రేకప్ చెప్పినట్లు తెలిపింది.

TAGS:
Niti Taylor
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