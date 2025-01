Nitish Kumar Reddy: మోకాళ్లపై తిరుమల మెట్లు ఎక్కిన నితీశ్‌ కుమార్ రెడ్డి.. వీడియో చూశారా..!

Nitish Kumar Reddy Climbs Tirumala Steps: బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీలో ఆల్‌రౌండర్ నితీశ్‌ కుమార్ రెడ్డి అద్భుతమైన పర్ఫామెన్స్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు. టాప్ బ్యాటర్లు సైతం ఇబ్బంది పడిన పిచ్‌లపై అదిరిపోయే ఆటతీరుతో దుమ్ములేపాడు. టీమిండియా సిరీస్‌ ఓడిపోయినా.. నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి సెంచరీ ఇన్నింగ్స్ మాత్రం అభిమానులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. హఫ్‌ సెంచరీ తరువాత తగ్గేదేలే అంటూ బ్యాట్‌తో సంబరాలు చేసుకోగా.. సెంచరీ తరువాత బాహుబలి మూవీలో ప్రభాస్ తరహాలో సంబరాలు చేసుకున్నాడు. ఇక ఆటలోనే కాదు భక్తిలోనూ తగ్గేదేలే అని ఈ యంగ్ క్రికెటర్ నిరూపించాడు. మోకాళ్లపై తిరుమల శ్రీవారి మెట్లు ఎక్కుతున్న వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

An inspiring moment of devotion and gratitude! 🏏 After the Border-Gavaskar Trophy, Nitish Kumar Reddy climbs the Tirumala steps on his knees and takes blessings at Tirupati.



Finally, after a long time, we are seeing a talented cricketer from South India, Andhra Pradesh.… pic.twitter.com/ZufxajmR8c