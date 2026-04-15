Nivetha Pethuraj: ప్రియుడితో బ్రేకప్…ప్రొడ్యూసర్స్ కి బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చిన నివేదా పెతురాజ్.

Nivetha Pethuraj Breakup: సినిమా రంగంలో ఎప్పుడూ ఒకేలా పరిస్థితులు ఉండవు. కొన్నిసార్లు స్టార్ స్థాయిలో ఉన్నవాళ్లు కూడా ఒక్కసారిగా అవకాశాలు కోల్పోతారు. అలాంటి పరిస్థితి ఒక ప్రముఖ హీరోయిన్కు ఎదురైంది. ప్రేమలో ఎదురైన సమస్యల కారణంగా ఇప్పుడు ఆమె కెరీర్పై మళ్లీ దృష్టి పెట్టాలని నిర్ణయించుకుంది.
ఈ హీరోయిన్ ఎవరో కాదు నివేదా పేతురాజ్. తమిళనాడులో జన్మించిన ఈమె మొదట మోడలింగ్తో తన ప్రయాణం ప్రారంభించింది. తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చి తక్కువ సమయంలోనే మంచి పేరు సంపాదించింది. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఎన్నో సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందింది.
తెలుగులో కూడా ఆమెకు మంచి గుర్తింపు ఉంది. మెంటల్ మదిలో, చిత్రలహరి, అల వైకుంఠపురంలో వంటి సినిమాలతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది. అందంతో పాటు నటనతో కూడా ఆకట్టుకుంది. కానీ కొంతకాలంగా ఆమెకు పెద్దగా అవకాశాలు రావడం తగ్గిపోయింది.
ఇదిలా ఉండగా, వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఆమెకు సమస్యలు వచ్చాయి. దుబాయ్కు చెందిన ఒక వ్యక్తితో ఆమె చాలా కాలం ప్రేమలో ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. పెళ్లి చేసుకుంటుందని కూడా చెప్పింది. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ సంబంధం ముగిసింది. దీంతో ఆమె జీవితంలో పెద్ద మార్పు వచ్చింది.
ఈ సంఘటన తర్వాత ఆమె మళ్లీ సినిమాల్లోకి రావాలని నిర్ణయించుకుంది. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటూ, కొత్తగా అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తోంది. ఈసారి ఎలాంటి పాత్ర అయినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చెబుతున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా సెకండ్ హీరోయిన్ పాత్రలు అయినా లేదా ముఖ్యమైన క్యారెక్టర్ రోల్స్ అయినా ఓకే అని ఓపెన్గా చెప్పిందని టాక్.
సినిమా ఇండస్ట్రీలో తిరిగి అవకాశాలు పొందడం అంత సులభం కాదు. కానీ కష్టపడితే తిరిగి నిలబడవచ్చు. ఇప్పుడు నివేదా కూడా అదే దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.