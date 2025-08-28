English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Allu Arjun Heroine: పెళ్లికి సిద్ధమైన అల్లు అర్జున్ బ్లాక్ బాస్టర్ హీరోయిన్.. ఫోటోలు ఇవే!

Allu Arjun Actress Marriage: తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం అల్లు అర్జున్ బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలో హీరోయిన్గా చేసి.. పేరు సొంతం చేసుకున్న ఒక బ్యూటీ ఇప్పుడు పెళ్లికి సిద్ధమయ్యింది. ఇంతకీ ఆ బ్యూటీ ఎవరు.. పెళ్లి చేసుకుంటు ఉండేది.. ఎవరిని అనే వివరాల్లోకి వెళితే..
 
1 /5

ఈ మధ్యకాలంలో హీరోయిన్లు సైలెంట్ గా పెళ్లి చేసుకుని అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఒకరి తర్వాత ఒకరు పెళ్లి చేసుకుని అభిమానులను ఆనందంలో ముంచేస్తున్నారు.  ఈ క్రమంలోనే అల్లు అర్జున్ బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రం అలవైకుంఠపురంలో  నటించి తన నటనతో భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది నివేతా పేతురాజు.   

2 /5

చివరిసారిగా హార్రర్ చిత్రం బూ లో నటించింది ఈ ముద్దుగుమ్మ ఇది నేరుగా జియో హాట్ స్టార్ లో విడుదలయ్యింది ఈ సినిమా విడుదలై ఏడాదికి పై గానే అవుతున్న ఇప్పటివరకు మరో సినిమా అనౌన్స్మెంట్ చేయలేదు. దీంతో ఈమె తదుపరి అడుగు ఏంటి అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 

3 /5

అయితే తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం త్వరలో ఈమె ఏడడుగులు వేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

4 /5

ఈ మేరకు తన కాబోయే భర్తతో రొమాంటిక్ గా దిగిన ఒక ఫోటోని ఇంస్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేసింది ఈ ముద్దుగుమ్మ.

5 /5

ఈ ఫోటో చూసిన అభిమానులు ఇతడు ఎవరు అంటూ ఆరా తీయగా .. ఈయన ఒక వ్యాపారవేత్తని సమాచారం. ఈ ఏడాది చివర్లో వీరి వివాహం జరగబోతుందని తెలుస్తోంది

Nivetha Pethuraj marriage Nivetha Pethuraj wedding news Nivetha Pethuraj fiancé photo Allu Arjun heroine marriage Ala Vaikunthapurramuloo actress marriage

Next Gallery

Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు