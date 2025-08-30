English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nivetha Thomas: నివేదా థామస్‌ పూర్తిగా స్లిమ్‌ అయిపోయిందిగా.. తాజా ఫోటోలు వైరల్‌..!

Nivetha Thomas Slim Photos: తెలుగు, తమిళ, మలయాళం చిత్రంలో నటించే అలరించిన నివేదా థామస్ అందరికీ సుపరిచితమే. ఈ ముద్దుగుమ్మ ఈ మధ్య కాలంలో కాస్త బొద్దుగా అయింది.  తాజాగా కొన్ని ఫంక్షన్‌లో కూడా ఆమె కాస్త బరువు పెరిగట్లు కనిపించారు. అయితే తాజాగా నివేదా సన్నగా మారిపోయింది. ఆమె తాజా ఫొటోస్ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
ఇటివలె గద్దర్ తెలంగాణ స్టేట్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ అవార్డును అందుకున్న నివేదా థామస్ తాజా ఫొటోస్ నెట్టెంటా వైరల్ అవుతున్నాయి. జెంటిల్మెన్ సినిమా (2016) నుంచి ఆమె తెలుగు సినిమాలో అరంగేట్రం ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత ఆమెకి సైమా అవార్డ్స్ కూడా వరించాయి.   

 ఆ తర్వాత పలు భాషల్లో ఆమె ఎన్నో చిత్రాలు లో నటించింది. రోమన్స్ ,జిల్లా, పాపనాశనం, నిన్ను కోరి (2017) నానితో కలిసి నటించింది ఈ సినిమా భారీ సక్సెస్ కూడా సాధించింది. దీంతో నివేదా క్రేజ్‌ మరింత పెరిగింది.   

 ఆ తర్వాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తో జై లవ కుశ, బ్రోచేవారెవరు, వకీల్ సాబ్, షాకినీ డాకినీ వంటి బెస్ట్ ఫిలిమ్స్ కూడా ఆమె నటించి అలరించింది. ఈమె బెస్ట్‌ ఫిలిం యాక్ట్రెస్‌ అవార్డు కూడా తీసుకున్నారు  

 అయితే నివేదా థామస్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా సన్ టీవీలో ప్రసారమయ్యే మై డియర్ భూతం సీరియల్ ద్వారా అరంగేట్రం చేశారు. దానికి కూడా ఆమెకు బెస్ట్‌ చైల్డ్‌ ఆర్టిస్ట్‌ అవార్డు కూడా వరించింది. ఆ తర్వాత కొన్ని తమిళ ,మలయాళం ప్రాజెక్టులో కూడా సైన్ చేశారు.  

 ఇటీవలి కాలంలో నివేదా థామస్ కాస్త బొద్దుగా పెరిగిన సంగతి తెలిసిందే. కొన్ని ఫంక్షన్ లో చూస్తే కాస్త బరువు పెరిగినట్లు నివేదా కనిపించింది. అయితే తాజాగా ఆమె స్లిమ్ గా మారిపోయింది. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోస్ వైరల్‌ అవుతున్నాయి.  

 బరువు తగ్గిన నివేద థామస్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఫోటోలో ఆమె బ్లాక్ అండ్ రెడ్ కాటన్ డ్రెస్ లో కనిపిస్తోంది. దానికి తగ్గ జువేలరీ కూడా ధరించి కొత్త ఫోటో షూట్‌ చేశారు.

Nivetha Thomas Nivetha Thomas latest photos Nivetha Thomas slim look Nivetha Thomas weight loss Nivetha Thomas transformation

