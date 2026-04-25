NEET UG 2026: దేశవ్యాప్తంగా మే 3 నీట్‌ పరీక్ష.. ఆ విద్యార్థులకు 2 రోజులు సెలవులు రద్దు, NMC సంచలన ఆదేశాలు!

No Leaves For Medical College Students: నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ (NMC) విద్యార్థులకు అలర్ట్ జారీ చేసింది. మే 2, 3 తేదీల్లో సెలవులు మంజూరు చేయకూడదని మెడికల్‌ కాలేజీలకు ఆదేశించింది. దేశవ్యాప్తంగా నీట్‌ ప్రవేశ పరీక్షలు మే 2, 3 తేదీల్లో నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో NMC కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం ..
 
 దేశవ్యాప్తంగా 2026 నీట్‌కు సంబంధించిన ప్రవేశ పరీక్షలు మే 2, 3 తేదీల్లో నిర్వహిస్తున్నారు . అయితే మెడికల్ కాలేజీలకు, సంస్థలకు నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మే 2, 3 తేదీల్లో మెడికల్‌ విద్యార్థులకు అత్యవసరమైతే తప్ప సెలవులు మంజూరు చేయకూడదని ఆదేశించింది.   

 ప్రధానంగా గతంలో మెడికల్ కాలేజీ విద్యార్థులు దేశంలోని అత్యున్నత వైద్య ప్రవేశ పరీక్షల్లో పారదర్శకతను దెబ్బతీసిన ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అలాంటి కార్యకలాపాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని నీట్‌ యూజీ సమగ్రతను కాపాడటానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.   

 ప్రధానంగా నీట్ అత్యున్నత పరీక్షకు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా, పటిష్టమైన భద్రత, సమన్వయంతో పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని నోటిఫికేషన్లో పేర్కొంది. ఎవరు కూడా పరీక్షకు భంగం వాటిల్లకుండా, ప్రతికూలమైన పనులకు దూరంగా ఉండేలా విద్యార్థులను అప్రమత్తం చేయాలని వైద్య కళాశాలలను కమిషన్ ఆదేశించింది.   

నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ నీట్ యూజీ 2026 పరీక్షలను మే 3వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా 552 నగరాల్లో భారత్‌ బయట 14 నగరాల్లో నిర్వహిస్తోంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ పరీక్షలు జరగనున్నాయి.   

నీట్ అధికారిక వర్గాల నోటిఫికేషన్ ప్రకారం విద్యార్థులను 1 గంట తర్వాత పరీక్షా హాల్లోకి అనుమతించారు. ముందుగానే చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని వస్తువులను ఎగ్జామ్స్ సెంటర్‌లోకి తీసుకు వెళ్ళకూడదు. ఎలాంటి అక్రమాలకు తావు లేకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా సూచించారు.

