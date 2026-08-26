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Students 2026: స్కూల్ విద్యార్థులకు బంపర్ ఛాన్స్.. ఏటా రూ.12,000

Written ByVishnupriya
Published: Aug 26, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:44 PM IST

Students 2026: తెలంగాణలో విద్యార్థులకు ముఖ్యమైన ప్రకటన వచ్చింది. నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్‌షిప్ (NMMS) పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునే గడువును అధికారులు పొడిగించారు. ముందుగా ఈ నెల 24వ తేదీ వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే ఇప్పుడు గడువును సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ వరకు పెంచారు. దీంతో ఇప్పటివరకు అప్లై చేయని అర్హులైన విద్యార్థులకు మరో అవకాశం లభించింది.

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తెలంగాణ NMMS స్కాలర్‌షిప్

NMMS స్కాలర్‌షిప్ ద్వారా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు చెందిన ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. ఈ పథకం వల్ల విద్యార్థులు తమ చదువును కొనసాగించడానికి కొంత ఆర్థిక భరోసా పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా ఉన్నత తరగతుల్లో చదువుకు అయ్యే ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి ఈ స్కాలర్‌షిప్ ఉపయోగపడుతుంది.  

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NMMS దరఖాస్తు

ఈ పథకానికి ఎంపికైన విద్యార్థులకు 9వ తరగతి నుంచి నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ప్రతి సంవత్సరం రూ.12,000 చొప్పున స్కాలర్‌షిప్ అందుతుంది. అంటే నాలుగేళ్లలో మొత్తం రూ.48,000 వరకు ఆర్థిక సహాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ డబ్బును విద్యార్థుల చదువుకు అవసరమైన ఖర్చుల కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు.  

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NMMS అప్లికేషన్ చివరి తేదీ

NMMS పరీక్షకు కొన్ని అర్హతలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం 8వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అలాగే 7వ తరగతిలో కనీసం 55 శాతం మార్కులు సాధించి ఉండాలి. సంబంధిత నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్న విద్యార్థులు దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.  

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రూ.12000 స్కాలర్‌షిప్

దరఖాస్తు గడువు సెప్టెంబర్ 1 వరకు ఉండటంతో విద్యార్థులు చివరి తేదీ కోసం వేచి చూడకుండా వీలైనంత త్వరగా అప్లికేషన్ పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. దరఖాస్తు చేసే సమయంలో విద్యార్థులు తమ వివరాలను జాగ్రత్తగా నమోదు చేయాలి. అవసరమైన పత్రాలను కూడా సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.  

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విద్యార్థుల స్కాలర్‌షిప్

NMMS స్కాలర్‌షిప్ కోసం పరీక్ష నవంబర్ 1న నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం. పరీక్షకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులు ఇప్పటి నుంచే చదువుపై దృష్టి పెట్టాలి. పరీక్షలో మంచి ప్రతిభ చూపితే స్కాలర్‌షిప్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. దరఖాస్తు మరియు ఇతర వివరాల కోసం తెలంగాణ విద్యాశాఖ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను చూడవచ్చు. అధికారిక సమాచారం కోసం bse.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించడం మంచిది. చివరి తేదీని మిస్ కాకుండా అర్హులైన విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి.

TAGS:
NMMS Scholarship 2026
Telangana NMMS Scholarship
NMMS application 2026
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Rs 12000 scholarship
student scholarship Telangana

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