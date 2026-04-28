Electricity Free Cooling: ACకి గుడ్‌బై చెప్పండి.. విద్యుత్ లేకుండానే కూలింగ్.. కొత్త టెక్నిక్ వైరల్!

Electricity Free Cooling:వేసవి కాలం మొదలైతే ఇంట్లో చల్లదనం కోసం చాలా మంది ఎయిర్ కండిషనర్ (AC)పై ఆధారపడతారు. కానీ AC వాడటం వల్ల విద్యుత్ బిల్లులు ఎక్కువగా వస్తాయి. పైగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో పవర్ కట్ సమస్యలు కూడా ఉంటాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు చాలా మంది తక్కువ ఖర్చుతో, విద్యుత్ అవసరం లేకుండా పనిచేసే కొత్త కూలింగ్ మార్గాల వైపు మళ్లుతున్నారు.
ఈ కొత్త పద్ధతులు సహజమైన గాలిని ఉపయోగించి గదిని చల్లగా ఉంచే విధంగా పనిచేస్తాయి. ఉదాహరణకు మట్టి కుండలు, మట్టి గోడలు, తడి గడ్డి లేదా ఖస్ మట్‌లతో గాలి చల్లబడే విధానం చాలా కాలంగా ఉంది. ఇప్పుడు అదే పద్ధతులను ఆధునికంగా మార్చి కొత్తగా ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటిని ఉపయోగించడానికి విద్యుత్ అవసరం చాలా తక్కువగా లేదా అసలు ఉండదు.  

మరో మంచి పద్ధతి ఏమిటంటే, ఇంట్లో గాలి సరిగ్గా వెళ్లేలా వెంటిలేషన్ ఏర్పాటు చేయడం. కిటికీలు, తలుపులు సరిగా ఉంచితే బయట గాలి లోపలికి వచ్చి గదిని చల్లగా ఉంచుతుంది. పైగా ఇంటి పైకప్పుపై తెలుపు రంగు వేయడం లేదా మొక్కలు పెంచడం వల్ల కూడా వేడి తగ్గుతుంది.  

ఇంకా కొంతమంది సోలార్ ఆధారిత కూలింగ్ పరికరాలు కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇవి సూర్యశక్తితో పనిచేస్తాయి కాబట్టి విద్యుత్ ఖర్చు తగ్గుతుంది. అలాగే నీటిని ఉపయోగించి గాలిని చల్లబరచే చిన్న పరికరాలు కూడా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి AC కంటే చాలా చవకగా ఉంటాయి.  

ఈ విధానాల ప్రధాన ప్రయోజనం ఖర్చు తక్కువగా ఉండటం. అలాగే పర్యావరణానికి హాని తక్కువ. ACల వల్ల వచ్చే వేడి, కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి. అందుకే ఇప్పుడు చాలా మంది ఈ సహజ కూలింగ్ మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు.

