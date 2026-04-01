English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Bank Holiday Tomorrow: రేపు ఈ సౌత్ ఇండియా రాష్ట్రంలో మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడంటే..!

Bank Holiday Tomorrow: రేపు ఈ సౌత్ ఇండియా రాష్ట్రంలో మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడంటే..!

Bank Holiday : ఏప్రిల్ 2, 2026న బ్యాంకుల పనివేళలపై ప్రజల్లో కొంత గందరగోళం ఉంది. ముఖ్యంగా హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మూసివేస్తారా లేదా అన్న సందేహం చాలా మందికి ఉంది. కానీ నిజానికి ఆ రోజు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి. హనుమాన్ జయంతి అన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ సెలవు కాదని కారణంగా ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు ఓపెన్‌గా ఉంటాయి.
1 /5

హనుమాన్ జయంతి అయినప్పటికీ రేపు అన్ని రాష్ట్రాలలో బ్యాంకులు సాధారణంగానే పనిచేస్తాయి. కేరళ రాష్ట్రంలో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. అక్కడ ఏప్రిల్ 2న మాండీ థర్స్డే.. సందర్భంగా బ్యాంకులు పూర్తిగా మూసివేయబడతాయి. 

2 /5

ఈ రోజు క్రైస్తవులకు ముఖ్యమైన పర్వదినం కావడంతో కేరళలో ప్రత్యేకంగా సెలవు ప్రకటిస్తారు. అందువల్ల కేరళలో బ్యాంకింగ్ సేవలు ఆ రోజున అందుబాటులో ఉండవు.

3 /5

ఇంకా మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఏప్రిల్ 1 మరియు ఏప్రిల్ 3 తేదీల్లో కూడా బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. ఏప్రిల్ 1న బ్యాంకుల వార్షిక ఖాతాల ముగింపు..జరుగుతుంది. ఈ కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు పని చేయవు. అలాగే ఏప్రిల్ 3న గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా కూడా అన్ని బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.

4 /5

ఈ మూడు రోజులను కలిపి చూస్తే, కొన్ని ప్రాంతాల్లో లాంగ్ వీకెండ్ ..ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా కేరళలో ఏప్రిల్ 1, 2, 3 తేదీల్లో వరుసగా మూడు రోజులు బ్యాంకులు మూసివేయబడటం వల్ల ప్రజలు ముందుగానే తమ పనులు పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.

5 /5

మిగతా రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ఏప్రిల్ 2న సాధారణంగా బ్యాంకులు తెరిచి ఉంటాయి. అయితే, స్థానికంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక సెలవులు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి, అవసరమైతే మీ స్థానిక బ్యాంక్ బ్రాంచ్‌తో ఒకసారి చెక్ చేయడం మంచిది.

Next Gallery

