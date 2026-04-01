Bank Holiday Tomorrow: రేపు ఈ సౌత్ ఇండియా రాష్ట్రంలో మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడంటే..!

Bank Holiday : ఏప్రిల్ 2, 2026న బ్యాంకుల పనివేళలపై ప్రజల్లో కొంత గందరగోళం ఉంది. ముఖ్యంగా హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మూసివేస్తారా లేదా అన్న సందేహం చాలా మందికి ఉంది. కానీ నిజానికి ఆ రోజు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి. హనుమాన్ జయంతి అన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ సెలవు కాదని కారణంగా ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు ఓపెన్గా ఉంటాయి.
హనుమాన్ జయంతి అయినప్పటికీ రేపు అన్ని రాష్ట్రాలలో బ్యాంకులు సాధారణంగానే పనిచేస్తాయి. కేరళ రాష్ట్రంలో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. అక్కడ ఏప్రిల్ 2న మాండీ థర్స్డే.. సందర్భంగా బ్యాంకులు పూర్తిగా మూసివేయబడతాయి.
ఈ రోజు క్రైస్తవులకు ముఖ్యమైన పర్వదినం కావడంతో కేరళలో ప్రత్యేకంగా సెలవు ప్రకటిస్తారు. అందువల్ల కేరళలో బ్యాంకింగ్ సేవలు ఆ రోజున అందుబాటులో ఉండవు.
ఇంకా మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఏప్రిల్ 1 మరియు ఏప్రిల్ 3 తేదీల్లో కూడా బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. ఏప్రిల్ 1న బ్యాంకుల వార్షిక ఖాతాల ముగింపు..జరుగుతుంది. ఈ కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు పని చేయవు. అలాగే ఏప్రిల్ 3న గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా కూడా అన్ని బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.
ఈ మూడు రోజులను కలిపి చూస్తే, కొన్ని ప్రాంతాల్లో లాంగ్ వీకెండ్ ..ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా కేరళలో ఏప్రిల్ 1, 2, 3 తేదీల్లో వరుసగా మూడు రోజులు బ్యాంకులు మూసివేయబడటం వల్ల ప్రజలు ముందుగానే తమ పనులు పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.
మిగతా రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ఏప్రిల్ 2న సాధారణంగా బ్యాంకులు తెరిచి ఉంటాయి. అయితే, స్థానికంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక సెలవులు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి, అవసరమైతే మీ స్థానిక బ్యాంక్ బ్రాంచ్తో ఒకసారి చెక్ చేయడం మంచిది.