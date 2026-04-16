DA-DR Announcement Soon: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ వస్తుందా? డీఏ పెంపుపై క్యాబినెట్ సెక్రటరీకి లేఖ..నేడు లంచ్ సమయంలో ఏం జరగబోతోంది?

Latest Information on DA-DR Hike: జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలు గడిచిపోయాయి. ఇప్పుడు ఏప్రిల్ నెల కూడా పూర్తయ్యేందుకు దగ్గర పడింది. అయినా కూడా ఉద్యోగులకు ఎలాంటి శుభవార్త అందడం లేదు. డీఏ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సహనం నశించిపోయే విధంగా ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ఉద్యోగుల సంఘం నిరసన చేపట్టాలని డిసైడ్ అయ్యింది.
పెన్షనర్లకు పెండింగ్ లో ఉన్న డీఏ, డీఆర్ లను డిమాండ్ చేస్తూ నేడు అంటే ఏప్రిల్ 16వ తేదీ గురువారం కేంద్ర ఉద్యోగులు నిరసన చేపట్టేందుకు రెడీ అయ్యారు. ఉద్యోగులు గంటసేపు వీధుల్లోకి వచ్చే తమ డిమాండ్లను వినిపించేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, కార్మికుల సమాఖ్య నిరసన చేపట్టాలని నిర్ణయించుకుందని ఆ సంఘం అధికారి ఒకరు తెలిపారు. ఈ నిరసనల్లో పలు శాఖలకు చెందిన ఉద్యోగులు కూడా పాల్గొనబోతున్నట్లు తెలిపారు.
గత 10ఏండ్ల కాలంలో ఇంత జాప్యం ఎప్పుడూ జరగలేదని ఇదే మొదటి సారి అని ఉద్యోగుల సంఘం ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది. కరువు భత్యం కోసం నిరీక్షించి మాలో ఓపిక నశిస్తోందని ఉద్యోగులు అంటున్నారు. కోవిడ్ సమయంలో మాదిరిగా కరువు భత్యాన్ని నిలిపివేస్తారన్న భయం కూడా నెలకుందని వాపోతున్నారు. అందుకే ఈ భారీ నిరసన చేపట్టాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ విషయాన్ని కేబినెట్ కార్యదర్శికి కూడా తెలియజేసినట్లు తెలిపారు.
తమ లేఖలో ఏప్రిల్ 16వ తేదీ గురువారం మధ్యాహ్నం భోజన సమయంలో సీసీజీఈడబ్ల్యూ సభ్యులు తమ తమ ఆఫీసుల వద్ద నిరసన తెలుపుతారని ఆ సంస్థ పేర్కొంది. 1జనవరి 2016 నుంచి అమల్లోకి వచ్చేలా డీఏ, పెన్షనర్లకు డీఆర్ఎ వెంటనే ప్రకటించడమే ఈ నిరసన వెనుకున్న ఏకైక డిమాండ్ అని ఆ సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
ఇక ఈ నిరసనలో ఆదాయపు పన్ను శాఖ, తపాలా శాఖ, వ్యవసాయ శాఖ, బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సహా పలు శాఖల ఉద్యోగులు ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొనే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉద్యోగుల ప్రధాన ఆందోళన డిఏ-డిఆర్ అమలులో జాప్యమే ఏకైక డిమాండ్ గా ఉంది. 2016లో 7వ వేతన సంఘం ప్రవేశపెట్టినప్పటి నుండి, డిఏ పెంపు ప్రకటనలు సాధారణంగా సకాలంలో లేదా కొద్దిగా ఆలస్యంగా వెలువడ్డాయి. అయితే, ఈసారి, గడువు ముగిసి నెలలు గడిచినా, ఎలాంటి ప్రకటన గానీ, హామీ గానీ వెలువడలేదు. దీంతో ఉద్యోగ సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
డీఏ పెంపునకు సంబంధించి జాప్యంపై ఆందోళనల మధ్య మరో రెండు ప్రధాన పరిణామాలు కూడా చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ విషయాన్ని పలు సంస్థలు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కు కూడా లేఖ రాశాయి. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల సంఘాలు అయిన కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్కర్స్ , ఆల్ ఇండియా ఎన్పీఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకుని, వీలైనంత త్వరగా డీఏ పెంపును ప్రకటించాలని ఆర్థిక మంత్రిని కోరుతూ లేఖ రాశాయి.
ఆల్ ఇండియా ఎన్పిఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు మంజీత్ సింగ్ పటేల్.. ఈ జాప్యం ఉద్యోగుల నైతిక స్థైర్యాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తోందని ఆర్థిక మంత్రికి రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నట్లు తెలిపారు. కరోనావైరస్ మహమ్మారి కారణంగా విధించిన లాక్డౌన్ కాలం మాదిరిగానే, ఈ జాప్యం వల్ల తమ కరువు భత్యాన్ని కూడా నిలిపివేస్తారేమోనన్న భయాలు ఉద్యోగులలో పెరిగాయని ఆయన అన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, సీసీజీఏడబ్ల్యూ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్.బి. యాదవ్ కూడా ఆర్థిక మంత్రికి ఒక లేఖ రాశారు. అందులో, సాధారణంగా జనవరిలో అమల్లోకి వచ్చే డీఏ/డీఆర్ను మార్చి చివరి వారంలో ప్రకటిస్తారని, మూడు నెలల బకాయిలను ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో పంపిణీ చేస్తారని ఆ సంస్థ పేర్కొంది. అయితే, ఈసారి అటువంటి చెల్లింపు జరగకపోవడం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో తీవ్ర అసంతృప్తికి, ఆందోళనకు కారణమైంది.
కాగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ మూల వేతనంలో 58శాతం్ కరువు భత్యం పొందుతున్నారు. ఈసారి, 2-3శాతం పెరుగుదల ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీనితో అది 60-61శాతానికి చేరే అవకాశం ఉంటుంది. గత సంవత్సరాలలో తరచుగా జరిగినట్లుగా, చాలా మంది ఉద్యోగులు మార్చి ప్రారంభంలో హోలీ పండుగ సమయంలో ఒక ప్రకటన వస్తుందని ఆశించారు. అయితే, ఇప్పుడు ఏప్రిల్ సగం గడిచిపోయినా, ఈ విషయంపై ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. కరువు భత్యం సవరణతో కరువు ఉపశమనం ప్రకటన ముడిపడి ఉన్నందున, ఈ జాప్యం పెన్షనర్లను కూడా ప్రభావితం చేసింది.