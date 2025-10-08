English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Weight Loss Fruits: నో జిమ్.. నో డైట్.. ముచ్చటగా ఈ మూడు పండ్లతో మీ బరువును తగ్గించుకోవచ్చు.. ఎలా అంటే..?

Weight Loss Fruits: ఈ బిజీ లైఫ్‌లో మనం బరువు పెరగడానికి అతి పెద్ద కారణం మన ఆహారపు అలవాట్లు. కాబట్టి మన ఫుడ్ హ్యాబిడ్స్‌ని మార్చుకుంటే.. వెయిట్ చాలా ఈజీగా తగ్గొచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కడుపు మాడ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.. ఈ మూడు పండ్లను మన ఆహారంలో చేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
బరువు తగ్గడానికి చాలామంది జిమ్‌కు వెళ్లి కష్టపడతారు లేదా వివిధ డైట్ పద్ధతులు పాటిస్తారు. కానీ డైట్ లేకుండా లేదా జిమ్ లేకుండా కూడా మీరు సులభంగా బరువు తగ్గవచ్చు. అందుకోసం మీ ఆహార అలవాట్లలో కొన్ని చిన్న మార్పులు మాత్రమే చేసుకుంటే సరిపోతుంది.  

బరువు తగ్గేందుకు పుచ్చకాయ చాలా మంచి ఎంపిక. ఇందులో 90 శాతం నీరు ఉంటుంది కాబట్టి బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఉత్తమ పండు. 100 గ్రాముల్లో కేవలం 30 కేలరీలు మాత్రమే ఉంటాయి. అర్జినిన్ అనే అమైనో ఆమ్లం ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది.. ఇది కొవ్వును త్వరగా కరిగించడానికి సహాయపడుతుంది. పుచ్చకాయ తినడం వల్ల కడుపు మొత్తం నిండిపోతుంది మరియు ఆకలి తగ్గుతుంది.  

జామపండు కూడా బరువు తగ్గడానికి అద్భుతమైన పండు. ఇందులో పోషకాలు మరియు ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది ఆకలిని నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ లేకుండా ఉంటుంది మరియు చక్కెర కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే బరువు తగ్గడానికి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. జామపండులో విటమిన్ సి కూడా సిట్రస్ పండ్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది చర్మానికి మంచిది.  

ద్రాక్షపళ్లు ఆరోగ్యానికి మేలు. ఇందులో విటమిన్ సి, ఫోలిక్ ఆమ్లం, పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఊబకాయం, మధుమేహం, మెదడు సంబంధ వ్యాధులు, గుండె జబ్బులు వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలను నివారిస్తాయి. కొన్ని రకాల క్యాన్సర్‌ల నుంచి కూడా రక్షిస్తాయి.  

ఈ మూడు రకాల పండ్లను మీ రోజు వారి ఆహారంలో చేర్చుకోండి. తద్వారా మీరు బరువు తగ్గేందుకు ఎక్కువ కష్టపడకుండానే.. వీటితో తగ్గవచ్చు. కేవలం ఈ పండ్లు తింటేనే తగ్గుతామా అంటే కాదు.. రోజు మనం తినే ఆహారాన్ని మితంగా తింటూ.. ఎక్కువ ఫైబర్, తక్కువగా కార్బ్స్ ఉండేలా చూసుకుంటే.. ఈజీగా బరువు తగ్గవచ్చు.   

