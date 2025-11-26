No Muhurthams: పెళ్లికానీ జంటలకు గడ్డు కాలం.. మ్యారేజ్ మూహూర్తం కోసం మరో 3 నెలలు వేచి చూడాల్సిందే..

No Muhurthams: పెళ్లి చేసుకోవాలనుకునే జంటలకు, గృహప్రవేశాలు, ఇతర శుభకార్యాలు చేపట్టే వారికి ముహూర్తాల కష్టాలు మొదలయ్యాయి. దాదాపు 3 నెలల వరకూ మంచి ముహూర్తాలే లేవంటున్నారు పండితులు. ఇందుకు కారణం శుక్ర మూఢమే. 2026 ఫిబ్రవరి 18 వరకూ మంచి రోజుల కోసం వేచి చూడాల్సిందేనని చెప్తున్నారు.
Shukra Mudami 2025: పెళ్లికి గురు బలం, శుక్ర బలం ముఖ్యమైనవి. ఈ రెండు గ్రహాలు సూర్యుడితో కలిస్తే అస్తగతం అవుతాయి. సూర్యుడి పవర్ ముందు దేవ గురువు బృహస్పతి తో పాటు రాక్షస గురువు శుక్రుడు బలం తగ్గిపోతుంది. అందుకే ఈ సమయంలో పెళ్లిలు చేయరు. తాజాగా ఈ నెల 28న శుక్రుడు, రవి కలయిక వలన శుక్ర మూఢమి ఏర్పడబోతుంది. ఇది 2026 ఫిబ్రవరి 14 వరకు ఉండనుంది.
మార్గశిర శుద్ధ అష్టమి నుంచి మాఘ మాసం బహుళ ద్వాదశి వరకు.. అంటే నవంబర్ 28 నుంచి ఫిబ్రవరి 14 వరకూ దాదాపు 80 రోజులపాటు మౌఢ్యమి ఉంటుందని, అప్పటి వరకూ శుభ ముహూర్తాలు లేవని పండితులు చెబుతున్న మాట. గురు, శుక్ర గ్రహాలు సూర్యుడికి దగ్గరగా వచ్చే కాలాన్ని మూఢంగా పరిగణిస్తారు. ఈ సమయంలో రెండు గ్రహాలు బలంగా ఉండవు. అందుకే వివాహం, నూతన గృహప్రవేశం, విగ్రహ ప్రతిష్ఠలు వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించరు. కాగా.. తప్పనిసరిగా చేసే పనులు, నిత్యకర్మలకు మూఢమి వర్తించదు.
ప్రతి యేడాది మాఘమాసంలో పెళ్లి ముహూర్తాలు ఎక్కువగా ఉండేవి. ఫంక్షన్ హాళ్లు, కమ్యూనిటీ హాల్స్ ఏవీ ఖాళీ ఉండేవి కాదు. కానీ ఈసారి మాఘ మాసంలో మూఢమి ఉండటంతో పెళ్లి ముహూర్తాలు కూడా లేక బుకింగ్స్ లేవని ఫంక్షన్ హాళ్ల నిర్వాహకులు వాపోతున్నారు. ఇక మాఘమాసంలోని పెళ్లిళ్లపై ఎన్ని పాటలు వచ్చాయి కూడా. ఏదేమైనా పెళ్లిళ్లు చేసుకోవాలనుకునే జంటలు మంచి ముహూర్తాల కోసం మూడు నెలలు వేచి ఉండక తప్పదు. గురుడు లేదా శుక్ర గ్రహం సూర్యుడితో కలిసుండే కాలాన్ని మౌఢ్యమి. దీన్నే వాడుకలో ‘మూఢమి’ లేదా మూఢం అని కూడా పిలుస్తారు. మూఢమి అంటే చీకటి అని అర్థం.
నవగ్రహాల్లో గురుడు, శుక్రుడు తమ గమనంలో సూర్యునికి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు ఆ గ్రహాలు తమ కాంతిని కోల్పోవడం ద్వారా మూఢమి సంభవిస్తుంది.సూర్యుడికి, గురుడికి మధ్య 11 డిగ్రీలు, అలాగే, సూర్యుడికి శుక్రుడికి మధ్య 8డిగ్రీల దూరం, 10 డిగ్రీల దూరం గనక ఉంటే మౌఢ్యమి వస్తుంది. సౌర కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కు సూర్యుడు. ఆయన శక్తి, కాంతి అనంతం. గురు, శుక్రుడు శుభ గ్రహాలు. ఈ గ్రహాలు మౌఢ్యమి సమయంలో తేజస్సును కోల్పోవడం వల్ల శుభకార్యాలను వాయిదా వేస్తుంటారు.
మౌఢ్యంలో ఏమీ చేయకూడదు. గురు-శుక్ర మౌఢ్యమి సమయంలో పెళ్లిచూపులు, వివాహం, ఉపనయనం, నూతన గృహారంభం, గృహప్రవేశం, యజ్ఞాలు, వధూప్రవేశం, దేవతా ప్రతిష్ఠలు, దీక్షోపనయనం, వాహనం కొనడం, బావి-చెరువులు- బోర్లు తవ్వడం, పుట్టు వెంట్రుకలు తీయించడం, విద్యారంభ కార్యక్రమాలు, చెవులు కుట్టించడం, వ్యాపారాలను ఆరంభించడం, మహాదానాలు, యాత్రలకు వెళ్లడం, కొత్త ప్రయాణాలు ఆరంభించడం, రాజ దర్శనము, రాజ్యాభిషేకం వంటివి నిషిద్ధం.
ముహూర్త గ్రంథాలు కొన్ని అనివార్య, నిత్య కర్మలకు ఈ మౌఢ్య దోషం వర్తించదని పండితులు చెబుతున్నారు. రోజువారీ ప్రయాణాలు, నిత్యారాధన, అభిషేకం, నవగ్రహ శాంతి, జప, హోమాది శాంతులు, సీమంతం, నామకరణం, అన్నప్రాశన కార్యక్రమాలు, పాత ఇంటి మరమ్మతులు, నూతన వస్త్రధారణ, చాతుర్మాస్య వ్రతాలు వంటివి శుక్ర మౌఢ్యమి రోజుల్లో వచ్చినా నిరభ్యంతరంగా చేయొచ్చు.