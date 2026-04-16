LIC: లైఫ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఇక ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు.. ఫోన్లోనే అన్ని పనులు!

LIC 2 New Apps Launched: ప్రభుత్వ భీమా సంస్థ అయిన ఎల్ఐసి, పాలసీదారుల కోసం రెండు మొబైల్ అప్లికేషన్లను ప్రారంభించింది. ఒకటి మార్కెటింగ్ ఏజెంట్ల కోసం, మరొకటి వినియోగదారుల కోసం. ఏజెంట్ల కోసం మైఎల్ఐసి 'సూపర్ సేల్స్ సారధి'ని ప్రవేశపెట్టింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
LIC 2 New Apps Launched: లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, మైఎల్ఐసి సూపర్ సేల్స్ సారధితో రెండు కొత్త మొబైల్ యాప్‌లను ప్రవేశపెట్టింది. వీటిని ముంబైలోని ఆర్థిక సేవల విభాగం కార్యదర్శి ఎం. నాగరాజు బుధవారం అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు, పాలసీదారులు బ్రాంచ్‌లకు వెళ్లకుండానే ఈ యాప్‌లను ఉపయోగించి తమ లావాదేవీలను నిర్వహించుకోవచ్చు. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు సౌకర్యవంతమైన, వేగవంతమైన సేవలను అందిస్తాయి. సురక్షితమైన అధునాతన సాంకేతికతతో నిర్మించబడ్డాయి.   

ఈ సేవలను ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. కొత్తగా ప్రారంభించిన ఈ ఎల్ఐసి యాప్‌లు, వినియోగదారులు తమ మొబైల్ పరికరాలను ఉపయోగించి ఎక్కడి నుండైనా పనులను పూర్తి చేయడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. బ్రాంచ్‌లకు వెళ్లాల్సిన అవసరాన్ని తొలగించడం ద్వారా కాగితపు పనిని తగ్గించడం, సమయాన్ని ఆదా చేయడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం. పాలసీకి సంబంధించిన అన్ని సేవలను ఈ యాప్‌ల ద్వారా సమర్థవంతంగా నిర్వహించవచ్చు.  

మైఎల్ఐసి యాప్ అంటే ఏమిటి?  మైఎల్ఐసి యాప్ అనేది ఒక సమగ్ర ప్లాట్‌ఫారమ్, ఇక్కడ పాలసీదారులు తమ పాలసీలను నిర్వహించుకోవచ్చు. బ్రాంచ్‌లకు వెళ్లకుండా లేదా ఏజెంట్లకు ఆధారాలు అందించకుండా, మొబైల్ పరికరాల ద్వారా ప్రీమియం చెల్లింపులు, కొన్ని ప్రయోజనాలను సులభంగా పొందవచ్చు. అదనంగా, ఈ యాప్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో పాలసీలను కొనుగోలు చేయవచ్చు.

 అంతేకాకుండా, పాలసీల గడువు ముగిసిన తర్వాత వాటిని పునరుద్ధరించుకునే అవకాశాన్ని కూడా ఈ యాప్ అందిస్తుంది. MyLIC యాప్ ఫీచర్లలో పాలసీ నిర్వహణ, ప్రీమియం చెల్లింపులు, ప్రయోజనాలను ట్రాక్ చేయడం, ఆన్‌లైన్‌లో పాలసీని కొనుగోలు చేయడం, KYC డాక్యుమెంటేషన్, పాలసీ పునరుద్ధరణ వంటివి ఉన్నాయి.  

సూపర్ సేల్స్ సారధి యాప్ అంటే ఏమిటి? LIC ప్రారంభించిన రెండవ యాప్ సూపర్ సేల్స్ సారధి యాప్. ఇది ప్రత్యేకంగా LIC ఏజెంట్ల కోసం రూపొందించింది. ఇందులో కస్టమర్ నిర్వహణ, రియల్-టైమ్ అప్‌డేట్‌లు, ఆటో రిమైండర్‌లు, AI-ఆధారిత సూచనలు, డిజిటల్ సేల్స్ కిట్, పర్ఫార్మెన్స్ డాష్‌బోర్డ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

ఈ ఫీచర్లు ఏజెంట్లు తమ పనులను క్రమబద్ధంగా ఉంచుకోవడానికి, వారి పనితీరును మెరుగుపరచుకోవడానికి సహాయపడతాయి. ఈ యాప్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి యాపిల్‌ స్టోర్ లేదా ప్లే స్టోర్‌ను సందర్శించండి. మీరు ఏజెంట్ అయితే, డిజిటల్ ఫీచర్లను యాక్సెస్ చేయడానికి సూపర్ సేల్స్ పార్టనర్ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.

LIC new app launch 2026 MyLIC app features LIC Super Sales Sarathi app how to use MyLIC app LIC online premium payment LIC policy renewal online

