New Scheme: పే స్లిప్ అవసరం లేదు.. సిబిల్ స్కోర్ తో పనిలేదు.. కానీ ఈ ప్రభుత్వ స్కీంతో లోన్ గ్యారెంటీ..!!

New Scheme: డెలివరీ యాప్ల ద్వారా ఆర్డర్లు చేరవేసే కార్మికులు, ఇళ్లలో పనిచేసే గృహ సహాయకులు, రోజువారీ ఉపాధిపై ఆధారపడే పట్టణ అసంఘటిత కార్మికుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. శాశ్వత ఉద్యోగం, జీతపు స్లిప్ లేదా స్థిరమైన సిబిల్ స్కోర్ లేకపోవడంతో బ్యాంకు రుణాలకు దూరంగా ఉన్న లక్షలాది మందిని ఆర్థిక వ్యవస్థతో అనుసంధానించాలనే ఉద్దేశంతో, కొత్త మైక్రోక్రెడిట్ పథకాన్ని త్వరలో ప్రారంభించనుంది. ఈ పథకం కింద ఎలాంటి హామీ అవసరం లేకుండా గరిష్టంగా రూ. 10,000 వరకు రుణం అందించే అవకాశముంది.
ఏప్రిల్ నుంచి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం: మీడియా కథనాల ప్రకారం.. ఈ మైక్రోక్రెడిట్ పథకాన్ని వచ్చే ఏప్రిల్ నాటికి అమలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. కేంద్ర గృహనిర్మాణ, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఈ పథకానికి సంబంధించిన రూపురేఖలను రూపొందించినట్లు సమాచారం. స్విగ్గీ, జొమాటో, జెప్టో, బ్లింకిట్ వంటి డెలివరీ ప్లాట్ఫామ్లలో పనిచేసే కార్మికులు, అలాగే గృహ సహాయకులు, ఇతర పట్టణ అసంఘటిత కార్మికులు ఈ పథకం ద్వారా ఆర్థిక సహాయం పొందగలరు. అర్హత కలిగిన వారికి సంవత్సరానికి గరిష్టంగా రూ. 10,000 వరకు మైక్రోలోన్ అందించి, బైక్లు, మొబైల్ ఫోన్లు లేదా పనికి అవసరమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేసుకునేలా చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
PM-స్వానిధి తరహాలోనే నిర్మాణం: ఈ కొత్త పథకం ప్రధానమంత్రి వీధి విక్రేతల ఆత్మనిర్భర్ నిధి (PM-SVANidhi) పథకం నుంచి ప్రేరణ పొందినదిగా భావిస్తున్నారు. ఆ పథకం కింద మొదట రూ. 10,000 రుణం అందించి, సకాలంలో తిరిగి చెల్లిస్తే తదుపరి దశల్లో రూ. 20,000, రూ. 50,000 వరకు రుణ పరిమితిని పెంచే వెసులుబాటు ఉంది. అలాగే వడ్డీపై సబ్సిడీతో పాటు డిజిటల్ లావాదేవీలను ప్రోత్సహించే ప్రోత్సాహకాలు కూడా ఉంటాయి. గిగ్ కార్మికుల కోసం రూపొందిస్తున్న కొత్త పథకం కూడా ఇదే తరహా విధానాన్ని అనుసరించే అవకాశముందని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఎవరు అర్హులు? ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో తమ వివరాలు నమోదు చేసుకున్న కార్మికులకే ఈ పథకం ప్రయోజనం కల్పించనున్నారు. ఈ-శ్రమ్ పోర్టల్లో నమోదు చేసుకున్న గిగ్ కార్మికులు, గృహ సహాయకులు, ఇతర అసంఘటిత కార్మికులు ఈ రుణానికి అర్హులుగా పరిగణిస్తారు. యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN), ఆధార్ వంటి చెల్లుబాటు అయ్యే పత్రాలు ఉండి, వివరాలు ధృవీకరించబడిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నారు.
బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు చేరువ చేసే ప్రయత్నం: స్థిరమైన ఆదాయ రుజువు లేదా క్రెడిట్ చరిత్ర లేకపోవడం వల్లే గిగ్ కార్మికులు బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు పొందలేకపోతున్నారని ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఈ కొత్త మైక్రోక్రెడిట్ పథకం ద్వారా ఆ లోటును పూరించి, వారిని అధికారిక బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థతో అనుసంధానించాలనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది. ఇది వారి స్వావలంబనకు కూడా దోహదపడనుంది.
అసంఘటిత కార్మికులకు కీలక ముందడుగు: 2025 నవంబర్ నాటికి 31 కోట్లకు పైగా అసంఘటిత కార్మికులు, మిలియన్ల మంది గిగ్ కార్మికులు ఈ-శ్రమ్ పోర్టల్లో నమోదు చేసుకున్నట్లు అంచనా. ఈ నేపథ్యంలో, ఈ కొత్త పథకం కేవలం ఆర్థిక సహాయం అందించడమే కాకుండా, లక్షలాది మందిని అధికారిక ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగస్వాములుగా మార్చే కీలక మార్గంగా నిలవనుంది.