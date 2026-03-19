English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు రంజాన్ సెలవు ప్రకటించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం.. వరుసగా రెండు రోజులు..!

Ramzan School Holiday : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది. ఉగాది పండుగ తర్వాత వెంటనే రంజాన్ సెలవు రావడంతో విద్యార్థుల్లో ఆనందం కనిపిస్తోంది. అయితే రంజాన్ సెలవు ఎప్పుడు అనే విషయంలో కొన్ని రోజులుగా సందేహం నెలకొంది.
1 /5

మార్చి 19న ఉగాది సందర్భంగా ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో స్కూళ్లకు సెలవు ఇచ్చారు. దీంతో విద్యార్థులు ఒక రోజు విశ్రాంతి పొందారు. కానీ రంజాన్ సెలవు గురించి స్పష్టత లేకపోవడంతో చాలా మంది పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. రేపు సెలవా లేదా అనే ప్రశ్న అందరిలో కనిపించింది.  

2 /5

ప్రభుత్వం చివరకు ఈ విషయంలో క్లారిటీ ఇచ్చింది. మార్చి 20న సాధారణంగానే స్కూళ్లు నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. అంటే ఆ రోజు విద్యార్థులు స్కూల్‌కు వెళ్లాల్సిందే. రంజాన్ పండుగను మాత్రం మార్చి 21న జరుపుకోవాలని నిర్ణయించారు. అందువల్ల ఆ రోజు స్కూళ్లకు అధికారిక సెలవు ఇచ్చారు.  

3 /5

మార్చి 21న రంజాన్ సెలవు ఉండగా, ఆ తర్వాత రోజు ఆదివారం వస్తోంది. దీంతో వరుసగా రెండు రోజుల పాటు స్కూల్ పిల్లలకు సెలవులు లభించనున్నాయి. ఈ రెండు రోజుల సెలవులతో విద్యార్థులు సంతోషంగా గడపడానికి అవకాశం ఉంటుంది.  

4 /5

ప్రత్యేకంగా చిన్న పిల్లలు ఈ వరుస సెలవులను చాలా ఆనందంగా భావిస్తున్నారు. కొందరు కుటుంబంతో కలిసి సమయం గడపాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. మరికొందరు తమ హాబీలకు సమయం కేటాయించాలని అనుకుంటున్నారు.  

5 /5

అలాగే రంజాన్ పండుగకు సంబంధించిన ప్రత్యేకతలను కూడా పిల్లలు తెలుసుకునే మంచి అవకాశం ఇది. ముస్లిం స్నేహితులతో కలిసి పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోవచ్చు.

AP school holidays 2026 Ramzan holiday Andhra Pradesh Ugadi holiday schools AP AP government school holidays Ramzan school holiday date

Next Gallery

Rashmika Mandanna: భర్తతో కాకుండా అత్తతో కలిసి అవార్డు ఫంక్షన్‌కి హాజరైన రష్మిక