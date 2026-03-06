No Water Supply In Hyderabad Till 2 Days: హైదరాబాద్వాసులకు బిగ్ అలెర్ట్ రెండు రోజులపాటు నీటి సరఫరా బంద్ ఉండనుంది. నీటి పైపు లైన్ల మరమ్మతుల కారణంగా 36 గంటలపాటు నీటి సరఫరాకు బ్రేక్ పడనుంది. హైదరాబాదులోని పలు ప్రాంతాల్లో శనివారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఆదివారం రాత్రి 8 గంటల వరకు ఈ నీటి సరఫరా బంద్ ఉండనుంది. మంజీరా ఫేస్ III పెద్దాపూర్ పంప్ హౌస్ మరమ్మతుల కారణంగా ఈ నీటి సరఫరా 36 గంటలు ఉండనుందని HMWSSB ప్రకటించింది.
ఎండాకాలం మొదలైంది.. నీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంది. కరెంట్ కష్టాలు కూడా మొదలయ్యాయి. హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో రేపు, ఎల్లుండి రెండు రోజులు మొత్తంగా 36 గంటలపాటు నీటి సరఫరా కూడా బంద్ కానుంది. ప్రధానంగా మంజీరా ఫేస్ III పెద్దాపూర్ పంప్ హౌస్లో మరమ్మతులు, ఆధునికీకరణ పనుల వల్ల ఈ నీటి సరఫరా బంద్ ఉంటుందని హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ ప్రకటించింది.
ట్రాన్స్ మిషన్ I & II విభాగంతో మణికొండ, కోకాపేట్, నార్సింగి, షేక్ పేట్ తో పాటు భోజగుట్టలో ప్రాంతానికి తక్కువ ప్రెషర్తో నీటి సరఫరా అవుతుందని సరఫరాలో అంతరాయం ఉంటుందని ప్రకటించింది.
మంజీరా ఫేస్ III పెద్దాపూర్ పంప్ హౌస్ లో మరమ్మతులు, ఆధునికీకరణ పనులు చేపట్టనున్నారు. ప్రధానంగా ఇది 35 ఏళ్లకు పైగా పాతబడిన హై టెన్షన్ ఎలక్ట్రికల్ బ్యాలెన్స్ ప్యానెల్స్ తొలగించి మరి కొత్త బ్యాలెన్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
ఈ దీంతో పాటు పెద్దాపూర్ నుంచి సింగపూర్ వరకు 1600 మిల్లీమీటర్ల డయా పంపింగ్ మెయిన్ పైప్ లైన్ ఎయిర్ వాల్వూను సింగపూర్ నుంచి పెద్దాపూర్ వరకు ఉన్న 2000 మిల్లీమీటర్ల డయాగ్రావిటీ మెయిన్ పైప్ లైన్ ఎయిర్ వెంట్స్ మరమ్మతులు చేస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 7వ తేదీ శనివారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి మార్చి 8వ తేదీ ఆదివారం రాత్రి 8 గంటల వరకు పనులు చేపట్టనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో 36 గంటలపాటు ఈ నీటి సరఫరా బంద్ ఉండనుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రెషర్తో సరఫరా ఉంటుందని ప్రకటించింది. HMWSSB ఈ మేరకు విడుదల చేసింది.
షేక్ పేట రిజర్వాయర్కు నీటి సరఫరా పూర్తిగా నిలిపేస్తారు. భోజగుట్టలో ప్రెషర్ తక్కువగా ఉంటుంది. మణికొండ, కోకాపేట్, నార్సింగ్ ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా బంద్. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వినియోగదారులు నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని HMWSSB కోరింది.