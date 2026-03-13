English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
SC On Menstrual Leaves: మిమ్మల్ని ఉద్యోగాల్లో తీసుకోరు.!. మహిళలకు నెలసరి సెలవులపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు..

Supreme court on Mandatory menstrual leaves plea: దీన్నిచట్టంగా తీసుకొని వస్తే అది మహిళలకు ఆటంకంగా మారుతుందని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం అభిప్రాయ పడింది. దీన్ని సాకుగా చూపిస్తు కొన్ని చోట్ల ఉద్యోగాలు సైతం ఇవ్వని సిట్యువేషన్ ఏర్పడుతుందని స్పష్టం చేసింది. దీంతో మరోసారి పీరియడ్ సమయంలో సెలవుల అంశం వార్తలలో నిలిచింది.
 
మహిళలకు, కాలేజీ అమ్మాయిలు ప్రతి నెలలో రుతు స్రావంను ఎదుర్కొంటారు. అయితే.. కొంత మంది ఈ పీరియడ్ సమయంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. పొత్తికడుపులో నొప్పి, బ్యాక్ పెయిన్, బ్లీడింగ్, వైట్ డిశ్జార్ తో బాధపడుతారు. చాలా వీక్ గా అయిపోయి అసౌకర్యంగా ఉంటారు.  చాలా ఒత్తిడికికూడా గురౌతారు.  

ఈ క్రమంలో నెలసరి సమయంలో ప్రతి నెలలో కూడా ఆ రోజుల్లో తప్పని సరి సెలవులపై చట్టం తేవాలని సుప్రీం కోర్టులో లాయర్ శైలేంద్ర మణి త్రిపాఠి పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారించిన సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ చట్టంలో మహిళలకు లాభం కన్నా నష్టం ఎక్కువగా ఉంటుదన్నారు. 

దీన్ని తప్పనిసరి చట్టం చేస్తే కొంత మంది యజమానులు, కంపెనీలు మహిళల్ని ఉద్యోగాల్లో తీసుకొవాడానికి సైతం ఆలోచిస్తారని అన్నారు. అంతేకాకుండా.. ఈ అంశంను చట్టం చేస్తే ఇది మహిళల్లో కూడా తాము పురుషుల కన్నా తక్కువ లేదా శారీరకంగా వీక్ అన్న భావనను మళ్లీ తెర మీదకు తెచ్చినట్లవుతుందని  జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.  

దీనిపై పిటిషనర్ తరపు లాయర్ వాదనలను విన్పిస్తు.. 2013లో కేరళ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్యార్థినులకు రుతుస్రావ సెలవులు మంజూరు చేసిందని గుర్తుచేశారు. కొన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీలు కూడా ఇలాంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నాయని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు.

సీజేఐ సూర్యకాంత్ దీనికి కౌంటర్ ఇస్తు.. అవి స్వచ్ఛందంగా తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నారు. చట్టం వేరు, స్వయంగా మహిళల కోసం తీసుకున్న నిర్ణయాలు వేరని అభిప్రాయపడ్డారు. ఒకసారి దీన్ని చట్టబద్ధంగా తప్పనిసరి చేస్తే, ఎవరూ వారికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వరన్నారు.

దీని వల్ల మహిళలు తమ అవకాశాలను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు.  అయితే.. రుతుస్రావ పరిశుభ్రత అనేది బాలికల జీవించే హక్కు లో భాగమన్నారు. ఉచిత శానిటరీ న్యాప్‌కిన్లు, ప్రత్యేకంగా  టాయిలెట్లు, స్వచ్చత మొదలైన వాటిపై అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని వాదనల నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు ప్రభుత్వాలను ఆదేశించింది. 

