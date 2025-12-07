English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Non Veg In Hotel: రెస్టారెంట్లలో నాన్‌వెజ్ తినొచ్చా? సువాసన వచ్చే వంటల వెనుక దాగున్న పచ్చినిజం ఇదే!

Effects Of Eating Non Veg In Hotel: రెస్టారెంట్లలో నాన్ వెజ్ ఫుడ్ తినడం వల్ల కలిగే నష్టాలు అనేకం ఉన్నాయి. హోటళ్లలో నాన్-వెజ్ వంటకాలను అస్సలు ఎందుకు తినకూడదో వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నేటితరంలో చాలామందికి ఆహారపు అలవాట్ల మారిపోయాయి. చిన్న పిల్లల దగ్గరనుంచి పెద్ద వాళ్ల వరకు ఈ రోజుల్లో అందరూ హోటళ్లలో తిండికి అలవాటు పడుతున్నారు. అయితే హోటళ్లలో అదేపనిగా తినడం మంచిది కాదు. హోటల్ ఆహారాల్లో కలిపే కలరింగ్ అంత మంచిది కాదు.

అతి ముఖ్యంగా చెప్పదలచింది ఏమిటంటే.. హోటళ్లలో మాంసం తినడం చాలా హానికరంగా పరిస్థితి మారింది. అయితే  తినడం శరీరానికి హానికరం. 

సాధారణంగా హోటళ్లలో ఒకసారి సేల్ కాని వస్తువులను తరచూ వేడిచేస్తూ నల్లగా మారే వరకు చేస్తారు. దాన్నే అనేక రకాలైన రుచులను కలిపి రెండు నుంచి మూడు రోజుల పాటు వడ్డిస్తారని కొన్ని నివేదికల ద్వారా తేలింది. 

అంటే, ఆదివారం వండిన మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని సోమవారం, మంగళవారం నుంచి బుధవారం వరకు వేడి చేసి వడ్డించే అవకాశం ఉందట. దీంతో రోజులు గడిచే కొద్దీ నాన్‌వెజ్ ముక్కలు నల్లగా మారతాయట. 

కానీ, గురువారం, శుక్రవారం, శనివారాల్లో మాత్రం మంచి ఆహారం వడ్డిస్తారట. కొన్నిసార్లు ఆదివారం కూడా మంచి ఆహారం కస్టమర్లకు వడ్డిస్తారట. ఆ రోజు మిగిలి పోయిన వంటల్ని తర్వాతి రోజు వడ్డిస్తారట. సాధారణంగా సోమవారం నుండి బుధవారం వరకు నాన్‌వెజ్ తినేందుకు ఎక్కువ మంది ఇష్టపడరట. దీంతో మిగిలిన ఆహారాన్ని వేడి చేసి తినడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. దీంతో హోటల్స్‌లో తినడం వీలైనంత వరకు ఆపేయాలి. 

ఒకవేళ రెస్టారెంట్లకు వెళ్లాల్సి వస్తే.. చికెన్, మటన్ కాకుండా.. వెజ్ వంటకాలను తినేందుకు ఆసక్తి చూపండి. వీలైనంత వరకు బయట నాన్‌వెజ్ భోజనాన్ని తినడం మానేస్తే మంచిది. 

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంట్లో ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తినడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా మీ రోజువారీ ఆహారంలో పండ్లు, కూరగాయలు, అధిక ప్రోటీన్ కలిగిన ఆహారాలను చేర్చుకోవడం ఎంతో శ్రేయస్కరం.

Non veg food Non Veg In Hotel Restaurant Food Effects Of Eating Non Veg In Hotel non veg food in hotel Mutton Chicken fish fry

