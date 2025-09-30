Non Veg Shops Closed: దసరా అంటేనే ముక్కా సుక్కా బంద్. అవును.. నాన్ వెజ్ ప్రియులకు బిగ్ షాక్. ఈరోజు అక్టోబర్ 2న గాంధీ జయంతి సందర్భంగా అన్నీ మాంసం దుకాణాలు బంద్ ఉండనున్నాయి. జీహెచ్ఎంసీ ఈ మేరకు కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
నాన్ వెజ్ప్రియులకు బిగ్ షాక్ దసరా రోజు ముక్కా.. సుక్కా.. లేనిదే పండుగ కాదు.. అయితే, ఆరోజు గాంధీ జయంతి సందర్భంగా డ్రై డే. ఈ నేపథ్యంలో మద్యం, చికెన్, మటన్ షాపులు బంద్ ఉండనున్నాయి.
హైదరాబాద్లో అక్టోబర్ 2న గాంధీ జయంతి సందర్భంగా జీహెచ్ఎంసీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఒకేసారి దసరా, గాంధీ జయంతి సందర్భంగా బంద్ ఉండనున్నాయి.
మున్సిపల్ సిబ్బంది పర్యవేక్షణ చేపట్టి గాంధీ జయంతి పవిత్రతను కాపాడేలా చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొంది. అటు వైజాగ్లోనూ మాంసం దుకాణాలు మాసివేయాలని జీవీఎంసీ ప్రకటన రిలీజ్ చేసింది.
దసరా రోజున మాంసం ప్రియులకు నిరాశ చెందుతున్నారు. ఒక రోజు ముందుగానే మద్యం, మాంసం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ప్రతి ఏడాది ఈరోజు మద్యం, మాంసం షాపులు బంద్ ఉండనున్నాయి.
దసరా రోజున మద్యం దుకాణాలు కూడా ఉండనున్నాయి. గాంధీ జయంతి సందర్భంగా జీహెచ్ఎంసీ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆర్డర్లు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆదేశించింది. దీంతో నాన్ వెజ్ప్రియులకు ఒక రోజు ముందుగానే పండగ చేసుకోవచ్చు.